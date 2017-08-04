Южносахалинцев приглашают заниматься «Социальным фитнесом»

На сегодняшний день бесплатные тренировки посещают около 300 человек

Проекту "Социальный фитнес" уже пять лет. За это время к спортивному образу жизни присоединились сотни любителей активного и здорового образа жизни.

За время своей работы проект перешел на круглогодичный формат занятий: в зимний период тренировки проходят на беговых лыжах на базе специализированной школы олимпийского резерва зимних видов спорта и школьных спортзалах, а в летний период на открытых спортивных площадках.

На сегодняшний день бесплатные тренировки посещают около 300 человек.

Занятия под руководством опытных инструкторов проекта проходят еженедельно по понедельникам, средам и пятницам с 19:00 до 20:00 на стадионах СОШ №8 (ул.Пограничная, 18), волейбольном корте СШОР зимних видов спорта (ул. Венская, 5). Для жителей района птицефабрики «Островная» по вторникам и четвергам работает спортивная площадка на территории Кадетской школы (пер.Мартовский, 8 б).

С июля на стадионе средней школы №3 (ул. Пограничная, 48) под руководством тренера, участника команды «Street Art Crew» Аделины Пивовар проходят занятия по хип-хоп танцам. Бесплатные уроки модного танцевального движения уже обзавелись постоянными участниками.

- О занятиях мне рассказала мама, предложила мне пойти. Сначала я стеснялся и мне было неловко одному в незнакомой компании, но сейчас у меня появились здесь новые друзья и мне очень нравится заниматься танцами. С удовольствием хожу на занятия и не пропускаю ни одной тренировки, - рассказал участник группы «хип-хоп» проекта «Социальный фитнес» Саша Садков.

Расписание танцевальных занятий такое же, как и на других площадках - понедельник, среда, пятница с 19:00 до 20:00. Научиться основам современного танца может любой желающий независимо от возраста.

В предстоящую субботу в пл.р Луговое по адресу ул.Дружбы. 1 стартует новое направление проекта — «Уличные танцы». Еженедельно, каждые вторник и субботу с 19:00 до 20:00 свои уроки будет давать многократный победитель танцевальных конкурсов Дальнего Востока и России, участник проекта «Танцы на ТНТ» Евгений Чеплыгин. Организаторы проекта приглашают взрослых и детей принять участие в тренировках и зарядиться энергией и позитивом вместе с опытным инструктором.

- Благодаря совместной работе с МБУ «Спортивный город» мы планируем со временем увеличить количество площадок для проведения занятий и дать дорогу нашему проекту в планировочные районы, ведь там тоже есть множество желающих присоединиться к здоровому образу жизни и стать частью большой «семьи» под названием «Социальный фитнес», - отметила руководитель проекта Ксения Огаркова.

Расписание занятий и любые интересующие вопросы можно уточнить по телефону: 8-962-111-50-20.

Источник: Управление по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска