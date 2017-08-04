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На Сахалине проходит операция "Путина-2017"

На Сахалине проходит операция "Путина-2017"

Сотрудники СОБРа, ОМОНа Росгвардии и представители агентства по рыболовству задержали 14 нарушителей

На Сахалине на устьях рек и в прибрежной зоне сотрудники СОБРа, ОМОНа Росгвардии и представители Федерального агентства по рыболовству проводят оперативно-профилактическую операцию "Путина-2017".

Для контроля территории в горной местности задействуют вертолеты Авиационного отряда специального назначения Отдела Росгвардии по Сахалинской области. 

Как сообщают в Росгвардии, во время проведения совместной операции специалисты задержали 14 нарушителей правил рыболовства, в отношении которых составили административные протоколы по фактам незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов. 

Тех, у кого не было лицензии на вылов рыбы, а также тех, кто использовал орудия незаконного лова (сети, спиннинги), привлекли к уголовной ответственности. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:05 +1
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Комментарии
KUK_12
Написано сегодня, в 10:23
Уххх ребята вам массаж сделают бесплатный они то умеют косточки помять.
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+1
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 10:32
KUK_12, ....после чего прокуратура сделает"ребятам" массаж,только мозга,кстати тоже бесплатный!С вытекающими последствиями!
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0
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 10:53
Каждый год проводят, а бракошей меньше не становится ...
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