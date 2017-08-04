На Сахалине проходит операция "Путина-2017"

На Сахалине на устьях рек и в прибрежной зоне сотрудники СОБРа, ОМОНа Росгвардии и представители Федерального агентства по рыболовству проводят оперативно-профилактическую операцию "Путина-2017".

Для контроля территории в горной местности задействуют вертолеты Авиационного отряда специального назначения Отдела Росгвардии по Сахалинской области.

Как сообщают в Росгвардии, во время проведения совместной операции специалисты задержали 14 нарушителей правил рыболовства, в отношении которых составили административные протоколы по фактам незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

Тех, у кого не было лицензии на вылов рыбы, а также тех, кто использовал орудия незаконного лова (сети, спиннинги), привлекли к уголовной ответственности.