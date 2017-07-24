Канатная дорога «Горного воздуха» открылась на две недели раньше

Фото Артема Удодова

Она начнет работать сегодня 11 июля в 12:00

С сегодняшнего дня, 11 июля, спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» начинает работу по прежнему летнему расписанию. Техническое обслуживание канатно-кресельной дороги, благодаря усилиям персонала, удалось завершить в кратчайшие сроки. Изначально планировалась, что «канатка» заработает 24 августа.

- Мы приложили максимум усилий, чтобы завершить работы раньше срока. Все работы проводились под пристальным наблюдением специалиста Doppelmayr. Все сделано в соответствии с техническим регламентом. Ждем наших посетителей, - отметил управляющий комплексом Артем Зубов.

Напомним, работы по замене подшипников обводных шкивов станций канатной дороги начались 24 июля. Подобное техническое обслуживание проводят при наработке 22 000 мото/часов. Именно такое количество времени канатная дорога отработала за десять лет ее существования. Канатная работа начнет свою работу сегодня в 12:00 часов, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.