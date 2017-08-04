Житель Горнозаводска пропал в Южно-Сахалинске

О судьбе мужчины больше месяца ничего не известно

Полиция Южно-Сахалинска разыскивает 54-летнего жителя Горнозаводска Валерия Андреевича Середина.

8 июля мужчина ушел из СНТ "Дружба" в пригороде областного центра. С тех пор его не видели.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, седые волосы, залысины, на голове - шишка. У мужчины нет передних зубов на верхней челюсти.

При себе имел зеленые резиновые сапоги и черную дубленку с темным воротом из искусственного меха.

Если вам что-то известно о том, где находится Валерий Середин, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698.