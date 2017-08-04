новости
новости
Регистрация
На Сахалине из офиса курьерской службы украли более полумиллиона рублей

На Сахалине из офиса курьерской службы украли более полумиллиона рублей

Подозреваемого задержали в Хабаровске

31 июля в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска обратилась представитель одной из местных фирм, занимающихся курьерскими доставками. Она сообщила, что кто-то похитил из офиса выручку - 589 тысяч рублей. Причем, злоумышленник знал, где хранятся деньги и беспрепятственно проник в помещение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 27-летний сотрудник этой фирмы. Подозреваемый имел свободный доступ в служебные помещения и знал, что накануне в офисе осталась крупная сумма денег. Также выяснилось, что в тот же день подозреваемый улетел в Хабаровск.

Сотрудники уголовного розыска тоже вылетели в Хабаровск, где в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали злоумышленника. В настоящий момент он доставлен назад в Сахалинскую область и дал признательные показания. Подозреваемый сообщил, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного  п. «в», ч.3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная в крупном размере. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:52 +1
Другие статьи по темам
Событие
кража
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Пропавшего по пути из Долинска в Покровку сахалинца сбил автомобиль
Пропавшего по пути из Долинска в Покровку сахалинца сбил автомобиль
На ASTV.RU идет текстовая онлайн-трансляция прямой линии с Олегом Кожемяко
На ASTV.RU идет текстовая онлайн-трансляция прямой линии с Олегом Кожемяко
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:12
А почему деньги не хранят в сейфе?
Ответить
+1
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 13:19
MARBLE, а потому что фиолетово на порядок кассовых операций. Не стоит удивляться, когда на жалобу в ЦБ на предприятие, которое допускает нарушение в бланках строгой отчетности (исправления, сумма прописью отсутствует и прочее) ответ приходит мол ну и что помарки есть, сумма ведь цифрами читается.
Ответить
+1
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 13:19 Отредактированно сегодня, в 13:20
идиот.)))с такой суммой он мог бы только в Узбекистане или Кыргызстане зажить....игра не стоила свеч...если только резко не скупить выгодные акции и не заныкаться в Сибирь глухую...а так,понту бежать?...один раз покутить и трындец?...его принципиально не посадят,а обяжут пахать,чтобы выплачивать бабло,лет 5 будет на дядю вкалывать,аки пчела,и кушать куксишку.)))
И-ДИ-ОТ.
Ответить
+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 13:28 Отредактированно сегодня, в 13:28
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
Ответить
0
KUK_12
Написано сегодня, в 14:52
Доооолго ждать придётся денег хозяйке.
Ответить
+1
Smurnoy
Написано сегодня, в 15:13
Просто людям надо нормальные деньги платить, тогда и воровать меньше будут, тем более так тупо. А то решили, что если курьер, то и не человек, вовсе! Вот крыша и съехала...
Ответить
0
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 15:56
И сколько прокатали до Хабаровска
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Завтра в Сахалинской области стартует официальная предвыборная агитация
Завтра в Сахалинской области стартует официальная предвыборная агитация
Сахалинское здравоохранение обсудили губернатор и ОНФ
Сахалинское здравоохранение обсудили губернатор и ОНФ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru