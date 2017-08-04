На Сахалине из офиса курьерской службы украли более полумиллиона рублей

31 июля в дежурную часть полиции Южно-Сахалинска обратилась представитель одной из местных фирм, занимающихся курьерскими доставками. Она сообщила, что кто-то похитил из офиса выручку - 589 тысяч рублей. Причем, злоумышленник знал, где хранятся деньги и беспрепятственно проник в помещение.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен 27-летний сотрудник этой фирмы. Подозреваемый имел свободный доступ в служебные помещения и знал, что накануне в офисе осталась крупная сумма денег. Также выяснилось, что в тот же день подозреваемый улетел в Хабаровск.

Сотрудники уголовного розыска тоже вылетели в Хабаровск, где в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали злоумышленника. В настоящий момент он доставлен назад в Сахалинскую область и дал признательные показания. Подозреваемый сообщил, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в», ч.3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная в крупном размере. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.