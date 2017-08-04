Сахалинское здравоохранение обсудили губернатор и ОНФ

"Здесь не обойтись без кардинальных мер"

Власти Сахалинской области обсудили развитие здравоохранения с представителями ОНФ. Совещание с руководителями регионального штаба Общероссийского народного фронта провел губернатор.

В ходе очередного совещания губернатор и ОНФ вновь уделили особое внимание развитию медицинской отрасли, обсудили достижения и проблемы.

- Эта тема по-прежнему актуальна, - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Тюкавин. - Люди жалуются на медицинское обслуживание, нехватку специалистов, на длинные очереди в поликлиниках. И здесь не обойтись без кардинальных мер.

По словам Олега Кожемяко, региональные власти уже работают в этом направлении.

- Мы рассматриваем возможность строительства в Южно-Сахалинске новой поликлиники, а также перевода травматологической поликлиники в новое современное здание, - сказал он.

Несколько месяцев назад был запущен процесс подготовки к строительству в Южно-Сахалинске нового здания «скорой помощи». Уже выбрано место, где оно будет располагаться. Производится и замена устаревших машин «скорой» на новые комфортные и безопасные автомобили.

Как добавил член регионального штаба ОНФ Александр Бейфус, большую роль в совершенствовании системы здравоохранения могло бы сыграть внедрение в регионе единой медицинской информационной системы «БАРС».

- Главная ее цель – обеспечить доступ граждан к услугам в электронном виде, создание единого информационного пространства в системе здравоохранения и оперативный доступ к любой информации, касающейся медицинских услуг, - отметил он.

Стороны затронули также тему качества дорог. По итогам совещания сформирован ряд поручений, которые органы власти будут решать совместно с общественниками.

Олег Кожемяко подчеркнул важность сотрудничества с «Общероссийским народным фронтом»

- Мне близка ваша принципиальная позиция, - сказал он, обращаясь к участникам совещания. - У нас с вами одна цель - улучшение качества жизни сахалинцев и курильчан. Мне приятно в таком формате встречаться с активными, неравнодушными людьми, совместно находить пути решения самых насущных проблем островитян.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области