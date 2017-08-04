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Завтра в Сахалинской области стартует официальная предвыборная агитация

Завтра в Сахалинской области стартует официальная предвыборная агитация

Она продлится почти месяц

В субботу, 12 августа 2017 года, в Сахалинской области начнется предвыборная агитация в средствах массовой информации. На размещение данных на телевидении, радио и в прессе зарегистрированным кандидатам и партиям дается не более 28 дней.

Как сообщает избирательная комиссия региона, агитация в СМИ завершится в ноль часов 9 сентября с наступлением так называемого дня тишины. В день голосования агитировать также будет запрещено.

«Агитационный период в СМИ – очередной большой этап в кампании. Он требует повышенного внимания. Для избирательных комиссий это период тщательного контроля за всеми действиями, для партий и кандидатов – возможность донести идеи избирателям. Мы надеемся, что кандидаты намерены завоёвывать голоса жителей Сахалинской области только законными способами, и борьба будет цивилизованной», – прокомментировала председатель избирательной комиссии Сахалинской области Виктория Черкасова.

Выборы депутатов Сахалинской областной Думы пройдут 10 сентября 2017 года. Голосованием планируется охватить больше 380 тысяч избирателей.

В избирательной комиссии Сахалинской области работает горячая линия, на которую можно сообщать о случаях нарушений избирательного законодательства. Номер - (4242) 50-61-71. Режим работы: в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные дни с 10:00 до 18:00.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:27 +1
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 13:30
Хороший товар в рекламе не нуждается.
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+5
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 13:38
Глядишь начнут наши депутаты в поте лица на показ начнут ремонтировать заборы, газоны, крыши, да и вообще город преобразится)
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+2
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 13:43
Netu_nika, а потом втянутся
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+2
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 13:50
Triton, надежда умирает последней
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+1
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