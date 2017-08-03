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В Невельске рухнул балкон дома, пострадавшего от землетрясения

В Невельске рухнул балкон дома, пострадавшего от землетрясения

ЧП случилось на Морской улице

В Невельске сегодня обрушился балкон одного из домов, пострадавших от землетрясения 2007 года. ЧП случилось на улице Морской, 8, в трехэтажном доме. Балконная плита рухнула с третьего на второй этаж.

Как сообщили ASTV.RU жители пострадавшего дома, он построен в 1963 году. Он пострадал при землетрясении десятилетней давности. При обрушении балконной плиты никто не пострадал. Сейчас место инцидента огорожено. По предварительным данным, будет создана комиссия по обследованию балконных плит дома.

Как говорят жители, сейчас им страшно возвращаться домой. Вместо переселения или капитального ремонта после землетрясения зданию сделали красивую наружную обшивку, однако внутри оно хрупкое и по нему даже проходит трещина. 

20:23 По словам жительницы дома Анастасии, жителей пострадавшей секции заселили обратно, взяв расписку в том, что они обязуются не выходить на обрушившийся балкон. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:38 +4
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:52 Отредактированно сегодня, в 19:52
Столько поснесли и построили, почему же этот не снесли?
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+6
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Vings Online
Написано сегодня, в 20:03
Хорошо хоть никого не было внизу, когда плита рухнула.
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+1
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:10
С третьего на второй? А чо она на фотке на земле валяется? Или второй этаж как в Англии? За первый сходит? а первый под землей?
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+2
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Nasty777 Online
Написано сегодня, в 20:27
Балтийская Килька, На видео же видно что машина подъехала снять плиту с второго этажа.
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+1
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:28 Отредактированно сегодня, в 20:28
Nasty777, у меня нет видео. только фотка) и на фотке плита валяется на земле.
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+1
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S.V. Online
Написано сегодня, в 20:21
убило бы нахрен,если бы там был человек....
Слов нет...так и хочется жильцов перекрестить...
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+2
Сергей Коваленко
Написано сегодня, в 20:23
Балкон рухнул... Кусок пластика отлетел, делов-то. Отписываюсь от ваших пушей. Расстроили.
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−1
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 20:35
Сергей Коваленко, Вау! какие люди!

Сергей, ты и правда не видишь, что там плита бетонная? (это Загар)
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+2
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Reader Online
Написано сегодня, в 21:03
Расписку взяли
вот бестолочи
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0
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ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 21:07
Жду когда в южном начнут балконы падать. Застекленные стеклопакетами.
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0
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Наталья Владимировна Online
Написано сегодня, в 21:08
Этот дом и до землетряса на ладан дышал.
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0
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 21:12
Написано: "По словам жительницы дома Анастасии, жителей пострадавшей секции заселили обратно, взяв расписку в том, что они обязуются не выходить на обрушившийся балкон."

А зачем расписку такую подписали?
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