В Невельске рухнул балкон дома, пострадавшего от землетрясения

В Невельске сегодня обрушился балкон одного из домов, пострадавших от землетрясения 2007 года. ЧП случилось на улице Морской, 8, в трехэтажном доме. Балконная плита рухнула с третьего на второй этаж.

Как сообщили ASTV.RU жители пострадавшего дома, он построен в 1963 году. Он пострадал при землетрясении десятилетней давности. При обрушении балконной плиты никто не пострадал. Сейчас место инцидента огорожено. По предварительным данным, будет создана комиссия по обследованию балконных плит дома.

Как говорят жители, сейчас им страшно возвращаться домой. Вместо переселения или капитального ремонта после землетрясения зданию сделали красивую наружную обшивку, однако внутри оно хрупкое и по нему даже проходит трещина.

20:23 По словам жительницы дома Анастасии, жителей пострадавшей секции заселили обратно, взяв расписку в том, что они обязуются не выходить на обрушившийся балкон.