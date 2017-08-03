В аварии около Тараная с моста в речку улетел джип

Сегодня днем неподалеку у села Таранай произошло ДТП, в результате которого один из участников на машине улетел в реку. На мосту столкнулись два внедорожника: по всей вероятности, один из них совершал маневр и зацепил бок второго. В итоге участник на Toyota Land Cruiser устоял, а второй на Lexus нырнул с высоты в несколько метров в речку Таранай.

Как следует из видео, присланного в адрес ASTV.RU, «лексус» стоит наполовину затопленным. На нем не видно сильных внешних повреждений.

Судя по всему, серьезную роль в происшествии сыграло состояние моста. На нем полностью отсутствует любое ограждение. У отскочившей после удара машины не возникло ни одной преграды, и она улетела вниз.

О пострадавших во время аварии не сообщается.