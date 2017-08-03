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В аварии около Тараная с моста в речку улетел джип

В аварии около Тараная с моста в речку улетел джип

На мосту нет ограждения

Сегодня днем неподалеку у села Таранай произошло ДТП, в результате которого один из участников на машине улетел в реку. На мосту столкнулись два внедорожника: по всей вероятности, один из них совершал маневр и зацепил бок второго. В итоге участник на Toyota Land Cruiser устоял, а второй на Lexus нырнул с высоты в несколько метров в речку Таранай.

Как следует из видео, присланного в адрес ASTV.RU, «лексус» стоит наполовину затопленным. На нем не видно сильных внешних повреждений.

Судя по всему, серьезную роль в происшествии сыграло состояние моста. На нем полностью отсутствует любое ограждение. У отскочившей после удара машины не возникло ни одной преграды, и она улетела вниз.

О пострадавших во время аварии не сообщается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:36 +3
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Комментарии
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 18:39
опять Анивский район. Опять дтп и мост. Капец полный
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0
SWATIMYR
Написано сегодня, в 18:46
Да, мост это дело второе... Ездить надо правильно!!! Вообще берегов не видят... даже на такой дороге
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+4
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 19:29
Написано: "На мосту столкнулись два внедорожника: по всей вероятности, один из них совершал маневр и зацепил бок второго."

Надо же, нашёл место где совершать маневр....
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+3
НКолчина
Написано сегодня, в 19:33
Ну да... в данном ДТП главный виновник МОСТ!
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:40
И снова на мосту... Померялись крутизной
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+4
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 19:47
НюНик_просто_Анна, боялись потерять лицо
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 19:48
Triton, хорошо, что задницы не потеряли
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+4
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 19:50 Отредактированно сегодня, в 19:50
НюНик_просто_Анна, отож - лексус кабы на голову упал
то непристегнутым можно и голову свернуть
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+1
Victor
Написано сегодня, в 19:40
Потом будет продаваться Lexus NX 200 2017г.в,в отличном состоянии, с минимальным пробегом...Главное живые,но автомобильку жалко конечно,совсем мало пожила.
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+1
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