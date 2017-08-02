За загрязнение химикатами земли в Троицком "Совхоз Южно-Сахалинский" оштрафован на 450 тыс. рублей

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Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверкупо факту обнаружения на землях сельскохозяйственного назначения АО «Совхоз «Южно-Сахалинский» в п. Троицкое Анивского района бочек с жидкостью неизвестного происхождения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, установлено, что АО «Совхоз «Южно-Сахалинский» допустило загрязнение земель химическими веществами.

Природоохранной прокуратурой в отношении АО «Совхоз «Южно-Сахалинский» и виновного должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель).

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ на общую сумму штрафа 450 тыс. рублей. Постановления в законную силу не вступили.

По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой руководителю предприятия представления нарушения законодательства устранены.