новости
новости
Регистрация
В аварии в сахалинской столице поучаствовали сразу две кран-балки

В аварии в сахалинской столице поучаствовали сразу две кран-балки

И одна легковая машина

Сегодня вечером в Южно-Сахалинске в ДТП поучаствовали сразу две кран-балки и легковая машина. Они «встретились» посреди проезжей части неподалеку от здания пенсионного фонда на улице Ленина.

Как видно из кадров, присланных в адрес ASTV.RU очевидцем, два грузовичка стоят «притертыми» друг к другу, один из них также догнал ехавшую спереди Toyota Camry. На машинах не заметно серьезных повреждений, однако они перегородили заметную часть дороги.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:38 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Популярное на ASTV
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Полиция Южно-Сахалинска разыскивает пропавшую школьницу
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП
На мосту в Анивском районе произошло серьезное ДТП

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 18:44
Гололед опять виноват.
Ответить
0
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 18:48
Оптимус Прайм и Бамблби блокировали Мегатрона.
Ответить
+2
Online
Naik Online
Написано сегодня, в 20:24
Ответить
+1
Online
Naik Online
Написано сегодня, в 20:25
Маленькую на большую поставить и в металолом
Ответить
+1
Online
Sata Jarvien Online
Написано сегодня, в 20:51
Что-то часто там аварии, вчера тоже была. Внимательнее надо. И медленнее.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Радио АСТВ выбирает лучшую фотографию с Фестиваля красок Холи-2017
Радио АСТВ выбирает лучшую фотографию с Фестиваля красок Холи-2017
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины
На анивской трассе свидетели ДТП спасли водителя перевернутой машины
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru