В аварии в сахалинской столице поучаствовали сразу две кран-балки
И одна легковая машина
Сегодня вечером в Южно-Сахалинске в ДТП поучаствовали сразу две кран-балки и легковая машина. Они «встретились» посреди проезжей части неподалеку от здания пенсионного фонда на улице Ленина.
Как видно из кадров, присланных в адрес ASTV.RU очевидцем, два грузовичка стоят «притертыми» друг к другу, один из них также догнал ехавшую спереди Toyota Camry. На машинах не заметно серьезных повреждений, однако они перегородили заметную часть дороги.
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 18:44
Гололед опять виноват.
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Vings Online
Написано сегодня, в 18:48
Оптимус Прайм и Бамблби блокировали Мегатрона.
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Naik Online
Написано сегодня, в 20:24
Vings,
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Naik Online
Написано сегодня, в 20:25
Маленькую на большую поставить и в металолом
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Sata Jarvien Online
Написано сегодня, в 20:51
Что-то часто там аварии, вчера тоже была. Внимательнее надо. И медленнее.
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