В аварии в сахалинской столице поучаствовали сразу две кран-балки

Сегодня вечером в Южно-Сахалинске в ДТП поучаствовали сразу две кран-балки и легковая машина. Они «встретились» посреди проезжей части неподалеку от здания пенсионного фонда на улице Ленина.

Как видно из кадров, присланных в адрес ASTV.RU очевидцем, два грузовичка стоят «притертыми» друг к другу, один из них также догнал ехавшую спереди Toyota Camry. На машинах не заметно серьезных повреждений, однако они перегородили заметную часть дороги.