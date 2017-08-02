В пригороде Южно-Сахалинска внедорожник сбил корову

ДТП произошло сегодня, 8 августа примерно в 10 часов вечера на автодороге между Ключами и Южно-Сахалинском.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado двигался по проезжей части, когда на дороге неожиданно появилась корова. Внедорожник сбил телку, она упала. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Через некоторое время нашелся владелец коровы. Спасти животное не удалось.

Обстоятельства происшествия уточняются.