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В пригороде Южно-Сахалинска внедорожник сбил корову

В пригороде Южно-Сахалинска внедорожник сбил корову

Спасти животное не удалось

ДТП произошло сегодня, 8 августа примерно в 10 часов вечера на автодороге между Ключами и Южно-Сахалинском.

По словам очевидцев, водитель автомобиля  Toyota Land Cruiser Prado двигался по проезжей части, когда на дороге неожиданно появилась корова. Внедорожник сбил телку, она упала. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. 

Через некоторое время нашелся владелец коровы. Спасти животное не удалось. 

Обстоятельства происшествия уточняются.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 22:37 +3
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Комментарии
Alenushka
Написано сегодня, в 22:44
Странно, в это время корова должна была в коровнике находиться, подоенная, обласканная хозяйкой, а не разгуливать в ночи
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 22:51
Alenushka, а мож она на дискотеку шла? К быкам?
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+4
Alexsandr_31
Написано сегодня, в 22:45
Жаль...животное
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+4
Alexsandr_31
Написано сегодня, в 22:46
Хозяин остался без кормилицы...
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 22:52
Ща скажут, что и корова не по переходу пешеходному шла.

Корова не настолько антилопа, что вот так, брык, и появиться неожиданно.
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+6
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 22:55
Балтийская Килька, хозяину коровы еще и машину походу придется делать
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 22:58
TROL, ужасть.....ужасные кадры.

а с фига ли хозяину коровы бибику ремонтировать?
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+2
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 23:16
Балтийская Килька, думаешь у неё была страховка?
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+1
Еще 4 комментария
Ptijka1
Написано сегодня, в 23:21
Время и случай.Бывает коровы отрываются с привязи , а телки тем более.А если вольная пастьба ,то куда пастух смотрел?А если не было пастуха ,то увы на свой страх и риск хозяин пустил свой скот .Жалко скотину.
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 23:38
месть будет страшна...
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0
Online
Наталья Владимировна Online
Написано сегодня, в 23:57
Блин...
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0
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