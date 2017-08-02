фото очевидцев
Микроавтобус сбил мотоциклиста в Южно-Сахалинске
У пострадавшего закрытый перелом правой лодыжки, сотрясение головного мозга
ДТП произошло сегодня, 8 августа примерно в 14:45 в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Железнодорожной и Пограничной.
По словам очевидцев, микроавтобус двигался по улице Железнодорожной с юга на север. При повороте налево на улицу Пограничную водитель Toyota Noah. не убедился в безопасности маневра и сбил мотоциклиста. Мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством ехал по улице Железнодорожной с севера на юг.
У пострадавшего закрытый перелом правой лодыжки, сотрясение головного мозга
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Так же у мотоциклиста не было страховки. И произошедшее записано на регистратор Ноаха.
Так что не надо торопиться с выводами. А то опровержение писать придется.