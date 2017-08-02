Микроавтобус сбил мотоциклиста в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 8 августа примерно в 14:45 в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Железнодорожной и Пограничной.

По словам очевидцев, микроавтобус двигался по улице Железнодорожной с юга на север. При повороте налево на улицу Пограничную водитель Toyota Noah. не убедился в безопасности маневра и сбил мотоциклиста. Мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством ехал по улице Железнодорожной с севера на юг.

У пострадавшего закрытый перелом правой лодыжки, сотрясение головного мозга