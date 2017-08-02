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Микроавтобус сбил мотоциклиста в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Микроавтобус сбил мотоциклиста в Южно-Сахалинске

У пострадавшего закрытый перелом правой лодыжки, сотрясение головного мозга

ДТП произошло сегодня, 8 августа примерно в 14:45 в Южно-Сахалинске на перекрестке улиц Железнодорожной и Пограничной.

По словам очевидцев, микроавтобус двигался по улице Железнодорожной с юга на север. При повороте налево на улицу Пограничную водитель Toyota Noah. не убедился в безопасности маневра и сбил мотоциклиста. Мужчина, управлявший двухколесным транспортным средством ехал по улице Железнодорожной с севера на юг.

У пострадавшего закрытый перелом правой лодыжки, сотрясение головного мозга

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:09 +2
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Комментарии
senchick
Написано сегодня, в 15:18
мотоциклист или мопедист, - вот в чем вопрос...
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+2
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 15:27
senchick, микроавтобус или минивэн - тоже вопрос ....
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+4
SonyI
Написано сегодня, в 15:25
Упс!......
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:37
Такой яркий мотоцикл, как его можно было не заметить?.. Странно
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+4
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 16:42
НюНик_просто_Анна, я не знаю, он ли это было или нет. Но есть в городе желтый мот - оч быстро ездит оч.
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0
Online
nikolayppu Online
Написано сегодня, в 17:28
НюНик_просто_Анна, такой яркий мотоцикл с космоса виден! Оправдывают автомобили наверно те у кого никогда мотоцикла не было.
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0
lvista
Написано сегодня, в 15:41
Мотоциклист - это страшное слово...что ни день, то сбитый мотоциклист
. Опасно быть мотоциклистом
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+4
147258
Написано сегодня, в 16:12
Если пишите, то не выдумывайте. Ноах поворачивал и его пропускали машины. А мотоциклист летел и не смотрел, что впереди стоят авто и пропускают ноах. Дал по тормозам, так как скорость была высокая - завалил мотоцикл на бок и скользил по асфальту. Автобус его не сбивал. Где вы увидели повреждения у автобуса?
Так же у мотоциклиста не было страховки. И произошедшее записано на регистратор Ноаха.
Так что не надо торопиться с выводами. А то опровержение писать придется.
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+1
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:57
мотоцикл - отличный летний транспорт, жалко что такие ситуации происходят((((
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+1
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