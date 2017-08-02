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Дети снова забираются на крыши новостроек в Дальнем
Фото очевидцев

Дети снова забираются на крыши новостроек в Дальнем

Родители юных экстремалов советуют очевидцам не вмешиваться в чужие дела

Подростки снова забираются на крышу новостроя в Дальнем. Очевидец сообщает, что плоские крыши домов по улицам Большая полянка и Шебунино каждый день привлекают детей от 7 до 16 лет.

- Они забираются на крышу по пожарной лестнице. Я сообщила маме одного из ребят о произошедшем. На что она посоветовала мне позаботиться о воспитании своих детей. Мальчишки же, когда кто-либо делает им замечания, в грубой форме советуют не вмешиваться не в свои дела, - рассказывает местная жительница. 

В прошедшие выходные очевидцы уже сообщали в редакцию astv.ru о новой забаве ребят из Дальнего.

- Как еще бороться с юными любителями высоты - уже не знаем, - говорят жители планировочного района.

Сегодня astv.ru сообщало о еще одних экстремалах, которые ходят по дорожному ограждению в центре Южно-Сахалинска. На замечания проезжающих мимо автомобилистов, ребенок спрыгивает с забора, но затем снова продолжает демонстрировать акробатическую подготовку. 

17:00. В распоряжение редакции astv.ru попали фотографии детей из Южно-Сахалинска, которые также предпочитают проводить досуг на высоте. 

- На крыше строящегося дома №66а по проспекту Победы прямо сейчас носятся мальчики лет десяти, - сообщает очевидец. - При этом девочки сидят на подоконнике открытого окна на пятом этаже. Они там селфи делают. Стройка видимо открыта, и любой желающий может зайти. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 15:49 +3
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крышадетипожарная лестница
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Комментарии
jkmu
Написано сегодня, в 15:51
Пускай забираются...естественный отбор
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+2
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 15:55 Отредактированно сегодня, в 15:58
jkmu, наверное своих детей еще нет
да и не в детях дело. а в заботе о тех кто рядом
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:57
Diego, так родители же не переживают. Видимо, ещё нарожают, если что...
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+3
jkmu
Написано сегодня, в 16:02
Diego, Понимаешь есть дети, а есть придурки!Вот нормальные дети не будут рисковать жизнью, а вот недоделки -да.ПЫСЫ: при чем здесь картинка с посланием об сочуствии чужой доли.То есть я должна сочуствовать этим дитяткам что у них нет серого вещества в головушке????А великое предположение о наличии у меня детей- не твое собачье дело.
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0
Еще 1 комментарий
Denis67
Написано сегодня, в 15:52
- Как еще бороться с юными любителями высоты - уже не знаем, - говорят жители планировочного района.
Срезать перекладины лестницы до высоты 3х метров
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+1
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:56
Denis67, у нас так в школе и было ....
как подниматься когда не достать ? а это что бы спуститься можно было... так то 3 метра и спрыгнуть можно ...
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0
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:53
Дети млин - цветы жизни....
Мужчина - это случайно выживший мальчик....
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0
Naik
Написано сегодня, в 15:56
Капец мозги отсутсвуют напрочь, пока трагедия не случится так и будут лазить.
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+1
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 15:58
Naik, ну да .... после трагедии один день не будут лазить, а потом по новой ...
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0
Naik
Написано сегодня, в 15:59
Karu, а там местные власти что нибудь сразу придумают
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:52
Naik, Ремонт крыш за счёт родителей таких детей....
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+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:02
значит надо побольше турников установить...
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+1
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Greka Online
Написано сегодня, в 16:05
Я незнаю что сказать к этой новости.... Ведь мы в детстве тоже заберались на крыши!!!! Самые излюбленные были 9-ти этажка возле 44-ой аптеки и 12-ти этажки напротив дома торговли))))) Мы и салют оттуда смотрели ну и просто на звезды пялились!!!))) Во как круто было!!!!
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+1
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:57
Greka, Представила как Вам очень было круто, вам же на голову потом не капало с потолка и тазики не нужно было подставлять под струи воды...
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0
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Greka Online
Написано сегодня, в 17:09
MARBLE, что за крыша должна быть которая от веса ребёнка должна дать течь?!!!)))
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0
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 17:17
Greka, Вот когда вам на голову будет течь, тогда и вспомните о всех, кто лазит по крышам...
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0
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 17:02
Ну дети ещё без мозгов да и безстрашные....но родители!!!!
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