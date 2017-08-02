Дети снова забираются на крыши новостроек в Дальнем
Родители юных экстремалов советуют очевидцам не вмешиваться в чужие дела
Подростки снова забираются на крышу новостроя в Дальнем. Очевидец сообщает, что плоские крыши домов по улицам Большая полянка и Шебунино каждый день привлекают детей от 7 до 16 лет.
- Они забираются на крышу по пожарной лестнице. Я сообщила маме одного из ребят о произошедшем. На что она посоветовала мне позаботиться о воспитании своих детей. Мальчишки же, когда кто-либо делает им замечания, в грубой форме советуют не вмешиваться не в свои дела, - рассказывает местная жительница.
В прошедшие выходные очевидцы уже сообщали в редакцию astv.ru о новой забаве ребят из Дальнего.
- Как еще бороться с юными любителями высоты - уже не знаем, - говорят жители планировочного района.
Сегодня astv.ru сообщало о еще одних экстремалах, которые ходят по дорожному ограждению в центре Южно-Сахалинска. На замечания проезжающих мимо автомобилистов, ребенок спрыгивает с забора, но затем снова продолжает демонстрировать акробатическую подготовку.
17:00. В распоряжение редакции astv.ru попали фотографии детей из Южно-Сахалинска, которые также предпочитают проводить досуг на высоте.
- На крыше строящегося дома №66а по проспекту Победы прямо сейчас носятся мальчики лет десяти, - сообщает очевидец. - При этом девочки сидят на подоконнике открытого окна на пятом этаже. Они там селфи делают. Стройка видимо открыта, и любой желающий может зайти.
да и не в детях дело. а в заботе о тех кто рядом
Срезать перекладины лестницы до высоты 3х метров
как подниматься когда не достать ? а это что бы спуститься можно было... так то 3 метра и спрыгнуть можно ...
Мужчина - это случайно выживший мальчик....