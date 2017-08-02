Дети снова забираются на крыши новостроек в Дальнем

Фото очевидцев

Подростки снова забираются на крышу новостроя в Дальнем. Очевидец сообщает, что плоские крыши домов по улицам Большая полянка и Шебунино каждый день привлекают детей от 7 до 16 лет.

- Они забираются на крышу по пожарной лестнице. Я сообщила маме одного из ребят о произошедшем. На что она посоветовала мне позаботиться о воспитании своих детей. Мальчишки же, когда кто-либо делает им замечания, в грубой форме советуют не вмешиваться не в свои дела, - рассказывает местная жительница.

В прошедшие выходные очевидцы уже сообщали в редакцию astv.ru о новой забаве ребят из Дальнего.

- Как еще бороться с юными любителями высоты - уже не знаем, - говорят жители планировочного района.

Сегодня astv.ru сообщало о еще одних экстремалах, которые ходят по дорожному ограждению в центре Южно-Сахалинска. На замечания проезжающих мимо автомобилистов, ребенок спрыгивает с забора, но затем снова продолжает демонстрировать акробатическую подготовку.

17:00. В распоряжение редакции astv.ru попали фотографии детей из Южно-Сахалинска, которые также предпочитают проводить досуг на высоте.

- На крыше строящегося дома №66а по проспекту Победы прямо сейчас носятся мальчики лет десяти, - сообщает очевидец. - При этом девочки сидят на подоконнике открытого окна на пятом этаже. Они там селфи делают. Стройка видимо открыта, и любой желающий может зайти.