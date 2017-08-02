Автомобиль въехал в крыльцо магазина в центре Южно-Сахалинска

Фото группы "ЧП Сахалин Русские СМИ"

Сегодня, 8 августа, примерно в полдень возле дома №163а по проспекту Мира в Южно-Сахалинске произошло ДТП. Honda Odyssey въехала в крыльцо магазина, который расположился на первом этаже здания.

Автомобиль получил механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.

15:15. По словам очевидцев, за рулём "Хонды" находился мужчина. Во время движения он плохо себя почувствовал. Остановить машину и покинуть автомобиль водителю помогла дочь.