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Автомобиль въехал в крыльцо магазина в центре Южно-Сахалинска
Фото группы "ЧП Сахалин Русские СМИ"

Автомобиль въехал в крыльцо магазина в центре Южно-Сахалинска

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 8 августа, примерно в полдень возле дома №163а по проспекту Мира в Южно-Сахалинске произошло ДТП. Honda Odyssey въехала в крыльцо магазина, который расположился на первом этаже здания. 

Автомобиль получил механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.

15:15. По словам очевидцев,  за рулём "Хонды" находился мужчина. Во время движения он плохо себя почувствовал. Остановить машину и покинуть автомобиль водителю помогла дочь. 

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 14:53 +2
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Комментарии
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:02
походу он просто летел. Нызенько так. К дождю однако)))
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+5
Alenushka
Написано сегодня, в 15:13
leksoos13,
патруль ДПС останавливает а/т средство:
- Мы что, слишком быстро ехали?
- Нет, слишком низко летели!
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+4
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:38
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+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 15:24
тут только три варианта.
бухой(ая) не соблюдение скоростного режима. не там оказались педали
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+1
Naik
Написано сегодня, в 15:24
Ну вот как так можно ????? куда нужно смотреть или чем заниматься ????? Ну вот просто КААААК ?
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+2
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 15:28
ну тут все понятно, ситуация как в Охе
-ой, педали перепутала
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+2
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 15:40
только в этом магазине живут люди почему то )) как то работал на доставке пиццы привозил в тот дом пицу туда зашел а там как квартира уже
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+3
Denis67
Написано сегодня, в 15:48
за рулём "Хонды" находился мужчина. Во время движения он плохо себя почувствовал. Остановить машину и покинуть автомобиль водителю помогла дочь.
Читаем внимательно и приносим извенения за комменты о педалях и бухле...
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+3
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:53
Denis67, Остановить машину помогла дочь.
а ну теперь все понятно...
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+1
Elizabeth
Написано сегодня, в 16:26
Ну бывает,хорошо что в крыльцо,а не в чью нибудь машину или в пешеходов!
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+1
Online
vert Online
Написано сегодня, в 17:12
только не июля, исправьте!!!
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