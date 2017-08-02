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Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца

Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца

Дмитрий Тращенко должен был уехать на север на вахту, но исчез

Полиция Южно-Сахалинска и родственники разыскивают 27-летнего Дмитрия Александровича Тращенко.

Он должен был отправиться на вахту на север в конце июля, но туда не приехал. Мужчина остался в Южно-Сахалинске. Последний раз он разговаривал с близкими 30 июля. После этого перестал выходить на связь. 

Мать пришла к нему домой, но сына там не было. В квартире остались все вещи мужчины, в том числе и разряженный сотовый телефон. Не было только самого Дмитрия Тращенко и его документов. 

Ранее Дмитрий не пропадал.

Приметы: на вид 27 лет, голубые глаза, темные короткие волосы, есть залысины, рост 180 см, среднего телосложения.

Предположительно был одет в синие куртку и джисы, кроссовки.

Если вам что-то известно о том, где находится Дмитрий Тращенко, сообщите об этом по телефонам: 789-405, 789-421, 789-648, WhatsApp - 89621206698

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 19:29 +1
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 19:35
Да что творится то? Что ни день - то пропал человек!
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+4
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 19:38
НКолчина, так еще и по фоткам здоровые мужики
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+4
Alenushka
Написано сегодня, в 19:39
Какой молоденький, хороший мальчик! Дай Бог, чтобы нашёлся
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+4
Ягодка
Написано сегодня, в 19:42
Блин,ужас. Норм парень, на ум приходит только самое страшное... не дай Бог...
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+1
Online
Виолетта Online
Написано сегодня, в 20:39
Одноклассник мой....... найдись живым и здоровым
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+2
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