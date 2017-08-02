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В Южно-Сахалинске дети гуляют по дорожному ограждению, рискуя попасть под колеса

В Южно-Сахалинске дети гуляют по дорожному ограждению, рискуя попасть под колеса

После того, как мальчику сделали замечание, он спрыгнул на асфальт, но вскоре вновь забрался на забор

Сегодня днем, 8 августа в Южно-Сахалинске на проспекте Мира, в районе перекрестка с улицей Хабаровской, по дорожному ограждению гулял несовершеннолетний. 

"Это происходило в районе средней школы №13. Один школьник лет 10-12 гулял по дорожному ограждению. Еще один ребенок шел рядом. Я притормозила, сделала мальчику замечание, он спрыгнул, но как только я стала уезжать, вновь забрался на ограждение и продолжил опасную прогулку, рискуя упасть под колеса", - рассказала astv.ru проезжавшая на этом участке дороги автомобилистка.

 

Галерея
В Южно-Сахалинске дети гуляют по дорожному ограждению, рискуя попасть под колеса, Фото: 1
В Южно-Сахалинске дети гуляют по дорожному ограждению, рискуя попасть под колеса, Фото: 2
В Южно-Сахалинске дети гуляют по дорожному ограждению, рискуя попасть под колеса, Фото: 3
В Южно-Сахалинске дети гуляют по дорожному ограждению, рискуя попасть под колеса
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:41 0
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Комментарии
jkmu
Написано сегодня, в 14:48
Ой да пускай ходят...наверно только пара несчастных случаев может их остановить...
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+3
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 14:49
jkmu, точно , до первой яичницы
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+7
jkmu
Написано сегодня, в 14:53
TROL, Хоррошо если только яичницей отделаются, а не посерьезнее
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+3
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:09
jkmu, ну так каждый сам кузнец своего счастья, здоровья, будущего. Мож у него дома запасные лежат. Или родители новые купят))
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+4
Еще 3 комментария
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 14:52
Это всё оппозиция со своими спиннерами. Госдеп не дремлет!
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+6
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:09
Сергей Маслаков, вирус запущен))
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+2
ocharovashka
Написано сегодня, в 15:35
А потом родители водителя затаскают по судам...... если не дай бог он не удержится.....
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+1
Маргарита
Написано сегодня, в 15:40 Отредактированно сегодня, в 15:40
Жалко будет водителя, который случайно переедет ему голову
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+2
Denis67
Написано сегодня, в 15:50
Премия Дарвина ждёт своих номинантов...
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+2
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