В Южно-Сахалинске дети гуляют по дорожному ограждению, рискуя попасть под колеса
После того, как мальчику сделали замечание, он спрыгнул на асфальт, но вскоре вновь забрался на забор
Сегодня днем, 8 августа в Южно-Сахалинске на проспекте Мира, в районе перекрестка с улицей Хабаровской, по дорожному ограждению гулял несовершеннолетний.
"Это происходило в районе средней школы №13. Один школьник лет 10-12 гулял по дорожному ограждению. Еще один ребенок шел рядом. Я притормозила, сделала мальчику замечание, он спрыгнул, но как только я стала уезжать, вновь забрался на ограждение и продолжил опасную прогулку, рискуя упасть под колеса", - рассказала astv.ru проезжавшая на этом участке дороги автомобилистка.
Галерея
3 В Южно-Сахалинске дети гуляют по дорожному ограждению, рискуя попасть под колеса
Другие статьи по темам
Место
Комментарии
jkmu
Написано сегодня, в 14:48
Ой да пускай ходят...наверно только пара несчастных случаев может их остановить...
Ответить
+3
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 14:49
jkmu, точно , до первой яичницы
Ответить
+7
jkmu
Написано сегодня, в 14:53
TROL, Хоррошо если только яичницей отделаются, а не посерьезнее
Ответить
+3
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:09
jkmu, ну так каждый сам кузнец своего счастья, здоровья, будущего. Мож у него дома запасные лежат. Или родители новые купят))
Ответить
+4
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 14:52
Это всё оппозиция со своими спиннерами. Госдеп не дремлет!
Ответить
+6
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:03
Сергей Маслаков,
Ответить
+2
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:09
Сергей Маслаков, вирус запущен))
Ответить
+2
ocharovashka
Написано сегодня, в 15:35
А потом родители водителя затаскают по судам...... если не дай бог он не удержится.....
Ответить
+1
Маргарита
Написано сегодня, в 15:40 Отредактированно сегодня, в 15:40
Жалко будет водителя, который случайно переедет ему голову
Ответить
+2
Denis67
Написано сегодня, в 15:50
Премия Дарвина ждёт своих номинантов...
Ответить
+2