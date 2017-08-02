В Южно-Сахалинске дети гуляют по дорожному ограждению, рискуя попасть под колеса

После того, как мальчику сделали замечание, он спрыгнул на асфальт, но вскоре вновь забрался на забор

Сегодня днем, 8 августа в Южно-Сахалинске на проспекте Мира, в районе перекрестка с улицей Хабаровской, по дорожному ограждению гулял несовершеннолетний.

"Это происходило в районе средней школы №13. Один школьник лет 10-12 гулял по дорожному ограждению. Еще один ребенок шел рядом. Я притормозила, сделала мальчику замечание, он спрыгнул, но как только я стала уезжать, вновь забрался на ограждение и продолжил опасную прогулку, рискуя упасть под колеса", - рассказала astv.ru проезжавшая на этом участке дороги автомобилистка.