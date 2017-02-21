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Петербуржец распространил порноснимки юной сахалинки в соцсети
1istochnik.ru

Петербуржец распространил порноснимки юной сахалинки в соцсети

Он сделал это, когда девочка прекратила присылать ему фотографии

В отношении педофила с материка возбуждено еще одно уголовное дело, Выяснилось, что житель города Тихвин Ленинградской области не только заставлял несовершеннолетнюю сахалинку присылать ему интимные фото, но и распространял их.

"В ходе расследования головного дела следствием установлено, что обвиняемый из-за того, что девочка перестала направлять ему свои фотографии, переправил снимки малолетней её несовершеннолетним друзьям по социальной сети", - говорят в СУ СК РФ по Сахалинской области.

По данному факту следственным отделом по Александровску-Сахалинскому в отношении жителя г. Тихвин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ – совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в феврале этого года с материка на Сахалин был доставлен мужчина, заставлявший несовершеннолетнюю девочку присылать ему порнографические фотографии и видеосъемки. 

13 января 2017 года  следственным отделом по Александровску-Сахалинскому СУ СК РФ по Сахалинской области по факту совершения развратных действий в отношении 13-летней местной жительницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября по ноябрь 2016 года неустановленный мужчина заставлял девочку-подростка из Александровска-Сахалинского присылать ему свои порнографические фотографии и видеосъемки интимного содержания через интернет. Девочка выслала то, что требовал мужчина. 

Следователями-криминалистами следственного управления и сотрудниками следственного отдела по Александровску-Сахалинскому установлено, что совращал школьницу 33-летний житель города Тихвин Ленинградской области.

17 февраля сотрудники следственного управления провели обыск в квартире подозреваемого. Они обнаружили и изъяли электронные носители информации. В этот же день мужчина задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Мужчину заключили под стражу. 

21 февраля рейсом Москва – Южно-Сахалинск подозреваемый этапирован в Южно-Сахалинск и водворен в следственный изолятор.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:06 +3
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Комментарии
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:11
Не понимаю, как можно заставить прислать СВОИ ПОРНОГРАФИЧЕСКИЕ фотографии
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+12
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:13
НюНик_просто_Анна, за деньги ...
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0
Malinka17
Написано сегодня, в 16:15
НюНик_просто_Анна, я так понимаю, деточке на тот момент 12 лет было?
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+2
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 16:25
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+2
Еще 1 комментарий
Маргарита
Написано сегодня, в 16:13
Ой я вас умоляю
какими это он способами с Питера ЗАСТАВЛЯЛ присылать ему фото
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+4
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:18
Маргарита, Как и остальные...
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+3
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Владимир К Online
Написано сегодня, в 17:30
Маргарита, сказал что ели еще не рищлет, то всем расскажет/покажет.А вот где взял причину для шантажа - вопрос.
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+1
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Nektos Online
Написано сегодня, в 17:38
Маргарита, думаю она сначала сама ему выслала
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0
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 16:19
обмен интим фото, насильно заставлял ну.... у девочки походу портал уже хотел так рано открыться))) Либо в Питер захотела)
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+5
Elizabeth
Написано сегодня, в 16:21
А как она вообще начала ему высылать свои фото??? Вроде в 13 лет,уже голова на плечах должна быть! А педафила на суд людской! Нелюди,хуже животных!
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+3
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 16:22
Соцсети - зло!
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+4
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:28
Как-то давно общался с одной дамой (совершеннолетней), ну типа отношения и все такое. Так вот, хм, она попросила выслать свои фото в обнаженном виде. Хм. В обмен на ее фото...Ну я же не дурак - я в инете нашел фотки какого-то мужика и выслал ей. а то, знаете, мало ли...
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+4
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 16:45
marrozz, а вот я голая сплю :)
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+4
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marrozz Online
Написано сегодня, в 16:55
Karu, какая прелесть)))
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+1
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 17:39
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0
S.V.
Написано сегодня, в 16:32
Прям заставлял...
Всё она знала и всё понимала..
Родители,проверяйте компы своих деток.
И почаще.
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+2
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 17:39
S.V., вот это точно!
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0
Driver
Написано сегодня, в 16:34
Какие родители, такие и дети... Яблоко от яблони не далеко падает...
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0
Online
Smurnoy Online
Написано сегодня, в 17:16
Driver, "падает" и очень далеко "падает"!
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+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 17:12
ужас!!!!!!!
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+1
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Nektos Online
Написано сегодня, в 17:41
В 12 лет, они уже считают себя взрослыми, и скорее всего первые фото она выслала из интереса и бравады, и попалась в его сети
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