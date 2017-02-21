Петербуржец распространил порноснимки юной сахалинки в соцсети

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Он сделал это, когда девочка прекратила присылать ему фотографии

В отношении педофила с материка возбуждено еще одно уголовное дело, Выяснилось, что житель города Тихвин Ленинградской области не только заставлял несовершеннолетнюю сахалинку присылать ему интимные фото, но и распространял их.

"В ходе расследования головного дела следствием установлено, что обвиняемый из-за того, что девочка перестала направлять ему свои фотографии, переправил снимки малолетней её несовершеннолетним друзьям по социальной сети", - говорят в СУ СК РФ по Сахалинской области.

По данному факту следственным отделом по Александровску-Сахалинскому в отношении жителя г. Тихвин возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ – совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в феврале этого года с материка на Сахалин был доставлен мужчина, заставлявший несовершеннолетнюю девочку присылать ему порнографические фотографии и видеосъемки.

13 января 2017 года следственным отделом по Александровску-Сахалинскому СУ СК РФ по Сахалинской области по факту совершения развратных действий в отношении 13-летней местной жительницы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что с сентября по ноябрь 2016 года неустановленный мужчина заставлял девочку-подростка из Александровска-Сахалинского присылать ему свои порнографические фотографии и видеосъемки интимного содержания через интернет. Девочка выслала то, что требовал мужчина.

Следователями-криминалистами следственного управления и сотрудниками следственного отдела по Александровску-Сахалинскому установлено, что совращал школьницу 33-летний житель города Тихвин Ленинградской области.

17 февраля сотрудники следственного управления провели обыск в квартире подозреваемого. Они обнаружили и изъяли электронные носители информации. В этот же день мужчина задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Мужчину заключили под стражу.

21 февраля рейсом Москва – Южно-Сахалинск подозреваемый этапирован в Южно-Сахалинск и водворен в следственный изолятор.