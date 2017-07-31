Внедорожник сбил мотоциклиста в Южно-Сахалинске
Помощь пострадавшему оказана на месте происшествия
ДТП произошло сегодня, 7 августа, примерно в 20:50 в Южно-Сахалинске на улице Украинской в районе дома № 14.
По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado двигался по улице Украинской с запада на восток. В это время во встречном направлении - с востока на запад ехал мотоцикл.
При повороте налево водитель внедорожника не убедился в безопасности маневра и сбил мотоциклиста.
В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспортного средства. Помощь пострадавшему оказана на месте происшествия. Госпитализации не потребовалось.
По предварительным данным, у водителя Land Cruiser Prado не было страхового полиса.
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14 Внедорожник сбил мотоциклиста в Южно-Сахалинске
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Комментарии
SonyI
Написано сегодня, в 21:39
Началось! Сбивание "хрустиков"-мотоциклистов......ну плиииин, что ж такое!?
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+2
Grol
Написано сегодня, в 21:48
SonyI, по сторонам водятелу смотреть нужно внимательнее просто. Уже которая авария по вине автоводителей!
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+7
SonyI
Написано сегодня, в 21:50
Grol, Согласна! Но и мелкие носятся....как будто цари дорог! Не раз свидетелем была! Все им блин по барабану!
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+5
Grol
Написано сегодня, в 21:52
SonyI, но при всем этом,в авариях водители машин виновны.
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+1
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ZLOI275 Online
Написано сегодня, в 21:55
Супер мены или мото мены. Сейчас только наблюдал одного такого. По ленина на заднем колесе. На дыбах. Он же супер пупер. Нет не оправдываю водителя ленда. Но как носятся эти (печенюшки) очень просто их не заметить
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+4
Online
nikolayppu Online
Написано сегодня, в 22:09
Безусловно водятел испортил летний сезон мотоциклисту не говоря о разбитом мотоцикле. Мотоциклисты разные бывают, но этот шёл по правилам. В Китае тысячи мотобайков но их видят водители авто, а тут один байк на один км2 и обязательно надо сбить. Скорейшего выздоровления.
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0
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Smurnoy Online
Написано сегодня, в 22:26
nikolayppu, когда байков тысячи они не летают как "пули". Вы пулю рассмотреть можете? Водителю автомобиля трудно представить, как быстро ускоряется мотоцикл; вроде он ещё очень далеко, а через секунду-две он уже на бампере... Внимательней надо быть обеим сторонам все мы водители, но некоторые считают себя ПИЛОТАМИ! Пилотам на дороге не место.
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0
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Diego Online
Написано сегодня, в 22:28
Благо что живой и особо не поломался, внимательней надо быть ! Не могу сказать к этой аварии страйк
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0