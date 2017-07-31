Внедорожник сбил мотоциклиста в Южно-Сахалинске

ДТП произошло сегодня, 7 августа, примерно в 20:50 в Южно-Сахалинске на улице Украинской в районе дома № 14.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado двигался по улице Украинской с запада на восток. В это время во встречном направлении - с востока на запад ехал мотоцикл.

При повороте налево водитель внедорожника не убедился в безопасности маневра и сбил мотоциклиста.

В результате аварии пострадал водитель двухколесного транспортного средства. Помощь пострадавшему оказана на месте происшествия. Госпитализации не потребовалось.

По предварительным данным, у водителя Land Cruiser Prado не было страхового полиса.