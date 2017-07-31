Пропавший в Корсакове Андрей Соколов найден

Сегодня вечером, 7 августа в Корсакове найден пропавший накануне 49-летний Андрей Александрович Соколов.

Мужчину на улице Краснофлотской нашел знакомый сына пропавшего. Родственники забрали Андрея Соколова и привезли в полицию, чтобы мужчину сняли с розыска.

Сейчас он с близкими. Его здоровью ничего не угрожает. Выяснилось, что он заблудился и не мог найти дорогу к дому сына.

Напомним, мужчина приехал из села Кировского Тымовского района в Корсаков к сыну. Мужчине нашли временную работу в Третей Пади.

На работу мужчину довезли знакомые. Вечером 6 августа коллеги посадили его на автобус №333, попросив водителя высадить пассажира на железнодорожном вокзале в Корсакове. Но там семья его не нашла.