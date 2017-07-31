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Пропавший в Корсакове Андрей Соколов найден

Пропавший в Корсакове Андрей Соколов найден

Мужчина заблудился

Сегодня вечером, 7 августа в Корсакове найден пропавший накануне 49-летний Андрей Александрович Соколов. 

Мужчину на улице Краснофлотской нашел знакомый сына пропавшего. Родственники забрали Андрея Соколова и привезли в полицию, чтобы мужчину сняли с розыска.

Сейчас он с близкими. Его здоровью ничего не угрожает. Выяснилось, что он заблудился и не мог найти дорогу к дому сына. 

Напомним, мужчина приехал из села Кировского Тымовского района в Корсаков к сыну. Мужчине нашли временную работу в Третей Пади.

На работу мужчину довезли знакомые. Вечером 6 августа коллеги посадили его на автобус №333, попросив водителя высадить пассажира на железнодорожном вокзале в Корсакове. Но там семья его не нашла.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 20:11 +1
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Написано сегодня, в 20:19
Капец!!!!! 49 лет мужику!
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