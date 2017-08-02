Почти 200 соотечественников приехало на Сахалин за 6 месяцев

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За 6 месяцев 2017 года в рамках Госпрограммы на территорию Дальневосточного федерального округа переселилось 2 196 соотечественников, сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

«Чаще всего выбирают Хабаровский край. За полгода сюда переселилось 802 человека. На втором месте по привлекательности стоит Приморье. Сюда приехало 635 человек. Третье место по количеству приехавших занимают Амурская и Сахалинская области, в каждую из которых приехало почти 200 человек. На Камчатку прибыло 159 человек, в Магаданскую область – 127 и в еврейскую автономию – 90», - рассказал Сергей Качаев.

Как отметил замминистра, госпрограмма по переселению соотечественников реализуется в 7 дальневосточных регионах: Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, также в Еврейской автономной области. Все данные субъекты входят в перечень территорий для приоритетного заселения соотечественников. В 2017 году на поддержку мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения, планируется выделить более 14 млн рублей.

«Участники программы переселения выбирают города, где легче найти работу. Для быстрой адаптации региональные власти помогают тем, кто решил сделать Дальний Восток постоянным местом жительства, в решении вопросов жилищного обустройства, профессионального обучения и переобучения, получения полисов медицинского страхования. В основном приезжают соотечественники из стран ближнего зарубежья – Украины, Казахстана, Таджикистана, Армении», - отметил замминистра.

По его словам, стимулирование миграционной активности на Дальний Восток также предусмотрено утвержденной Правительством концепции демографической политики. По словам Сергея Качаева, «задачей принятой концепции демографической политики как раз является увеличение численности населения на Дальнем Востоке к 2025 году до 6,5 миллионов человек». «Это плюс 300 тысяч новых жителей. Основной вклад в достижение этого показателя мы видим во внутренней миграции из европейской части России, но какая-то часть, безусловно, - это соотечественники, проживающие за рубежом и которые хотят вернуться и жить в Российской Федерации. Специальные программы им позволят снизить издержки и барьеры, которые могут быть при переезде из другой страны. Это важный инструмент, и он тоже отдельно прописан в концепции», – отмечал замглавы Минвостокразвития России.

Отметим, что за 12 месяцев 2016 года в рамках Госпрограммы на территорию Дальневосточного федерального округа переселились 6 837 соотечественников (с учетом членов их семей), в том числе: Камчатский край – 380 человек, Приморский край – 2228 человек, Хабаровский край – 1838 человек, Амурская область – 497 человек, Магаданская область – 824 человек, Сахалинская область – 669 человек, Еврейская автономная область – 273 человека.

Источник: пресс-служба Минвостокразвития