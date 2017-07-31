Кража в магазине "Перекресток" в Южно-Сахалинске попала в камеры видеонаблюдения

Сегодня, 7 августа в четвертом часу вечера в Южно-Сахалинске на ул. Физкультурной, 18 покупатель украл телефон продавца.

По словам сотрудников магазина, мужчина зашел в торговую точку, сначала стоял в очереди, потом сказал, что торопится и попросил обслужить его пораньше. Как выяснилось позже, мужчина прихватил сотовый телефон продавца. Lenovo A5000 лежал на витрине морозильной камеры.

О произошедшем сообщили в полицию.

Покупатель попал в объектив камеры видеонаблюдения. Если вы знаете этого мужчину, сообщите об этом, позвонив 789-405, 89244907185, WhatsApp 89621206698