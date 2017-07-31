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Кража в магазине "Перекресток" в Южно-Сахалинске попала в камеры видеонаблюдения

Кража в магазине "Перекресток" в Южно-Сахалинске попала в камеры видеонаблюдения

Если вы знаете мужчину, присвоившего чужой телефон, отзовитесь

Сегодня, 7 августа в четвертом часу вечера в Южно-Сахалинске на ул. Физкультурной, 18 покупатель украл телефон продавца.

По словам сотрудников магазина, мужчина зашел в торговую точку, сначала стоял в очереди, потом сказал, что торопится и попросил обслужить его пораньше. Как выяснилось позже, мужчина прихватил сотовый телефон продавца.  Lenovo A5000 лежал на витрине морозильной камеры.

О произошедшем сообщили в полицию. 

Покупатель попал в объектив камеры видеонаблюдения. Если вы знаете этого мужчину, сообщите об этом, позвонив 789-405, 89244907185, WhatsApp 89621206698

 

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 19:59 +2
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 20:07
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Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 20:08
самое главное-вовремя удалять интимные переписки и фото ню
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