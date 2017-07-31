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Полиция и родственники просят помощи в розыске пропавшего в Корсаковском районе сахалинца

Полиция и родственники просят помощи в розыске пропавшего в Корсаковском районе сахалинца

Мужчина приехал из Тымовского района и на юге острова не ориентируется

Родственники и полиция Корсаковского района разыскивают 49-летнего Андрея Александровича Соколова.

Как рассказывают близкие пропавшего, мужчина приехал из села Кировского Тымовского района в Корсаков к сыну. Мужчине нашли временную работу в Третей Пади.

На работу мужчину довезли знакомые. Вечером 6 августа коллеги посадили его на автобус №333, попросив водителя высадить пассажира на железнодорожном вокзале в Корсакове.

"Но до этой остановки он, вероятно, не доехал. Мы не нашли его на вокзале. В райцентре он не ориентируется. При себе не имел ни документов, ни сотового телефона", - говорят близкие Андрея Соколова.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные.

Особые приметы - усы. 

Был одет: синие штаны, черная футболка, сверху - серая байковая рубашка с накладными карманами на груди, синие кеды. 

Если вы располагаете информацией о том, где находится Андрей Александрович Соколов, сообщите об этом по телефонам: 780-700, 89004252391, WhatsApp 89621206698

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:58 +2
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Комментарии
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 12:05
Ну не немой же он в конце концов! Спросить ведь мог...За спрос не бьют и денег не берут! Детский сад..."Лысый одуванчик"!!!
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+3
senchick
Написано сегодня, в 12:21
Как так - не ориентируется? Его в тайге что-ли высадили?
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+3
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 12:32
senchick, Человек из тундры...в каменных джунглях не ориентируется!))
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+3
ИринаХ
Написано сегодня, в 13:07
Как так поехал устраиваться на работу и не имел с собой документов
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+1
Online
GENdOS Online
Написано сегодня, в 13:47
Я когда первый раз приехал с севера в Южный тоже потерялся. Так что найдется
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