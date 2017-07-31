Полиция и родственники просят помощи в розыске пропавшего в Корсаковском районе сахалинца

Мужчина приехал из Тымовского района и на юге острова не ориентируется

Родственники и полиция Корсаковского района разыскивают 49-летнего Андрея Александровича Соколова.

Как рассказывают близкие пропавшего, мужчина приехал из села Кировского Тымовского района в Корсаков к сыну. Мужчине нашли временную работу в Третей Пади.

На работу мужчину довезли знакомые. Вечером 6 августа коллеги посадили его на автобус №333, попросив водителя высадить пассажира на железнодорожном вокзале в Корсакове.

"Но до этой остановки он, вероятно, не доехал. Мы не нашли его на вокзале. В райцентре он не ориентируется. При себе не имел ни документов, ни сотового телефона", - говорят близкие Андрея Соколова.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные.

Особые приметы - усы.

Был одет: синие штаны, черная футболка, сверху - серая байковая рубашка с накладными карманами на груди, синие кеды.

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