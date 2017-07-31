На юге Сахалина пропали трое сборщиков дикоросов
В Анивском районе их ищут 12 спасателей
Сегодня ночью, 7 августа в сахалинские оперативные службы поступило сообщение о том, что в Анивском районе пропали трое мужчин.
Сахалинцы пошли собирать дикоросы в лес у села Успенского и не смогли выйти назад в населенный пункт.
Как сообщили astv.ru в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в настоящее время пропавших ищут 12 спасателей ПСО им. Полякова, задействовано 4 единицы техники.
Спасатели поддерживают связь с заблудившимися по сотовым телефонам.
В район поиска направлен сотрудник областного управления МЧС с беспилотным летательным аппаратом.
При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.
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