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На юге Сахалина пропали трое сборщиков дикоросов

На юге Сахалина пропали трое сборщиков дикоросов

В Анивском районе их ищут 12 спасателей

Сегодня ночью, 7 августа в сахалинские оперативные службы поступило сообщение о том, что в Анивском районе пропали трое мужчин.

Сахалинцы пошли собирать дикоросы в лес у села Успенского и не смогли выйти назад в населенный пункт.

Как сообщили astv.ru в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, в настоящее время пропавших ищут 12 спасателей ПСО им. Полякова, задействовано 4 единицы техники.

Спасатели поддерживают связь с заблудившимися по сотовым телефонам. 

В район поиска направлен сотрудник областного управления МЧС с беспилотным летательным аппаратом.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:53 +2
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Место
Анивский район
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Комментарии
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:01
Даже мобильник берёт..... мобильник нельзя отследить?
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+3
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Triton Online
Написано сегодня, в 11:05
KsuKsu, только если три вышки берут
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+1
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 11:10
Triton, интересно они такой вариант рассматривают
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+1
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marrozz Online
Написано сегодня, в 11:07
там же полигон военный рядом...пусть идут на звук канонады
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0
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S.V. Online
Написано сегодня, в 11:10
marrozz,
корректировщик!..обозначить точку выстрелом!..."Град" готов!))))))))))))))
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+1
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 11:12
marrozz, опасно. Тогда можно не искать потом уже, если канонада
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0
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S.V. Online
Написано сегодня, в 11:08
что то подобное нельзя было купить в дорогу?...в Берёзке до сих пор полно всяких разных,это дешевле,чем потом поднимать вертолёт для поиска этих бедолаг...в сумерках палочный фейерверк видно издалека,плюс шум от выстрелов слышно,тот же вертолёт уже бы видел куда лететь...
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