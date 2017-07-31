Мужчин, заплутавших в анивском лесу, нашли

фото Геннадия Светосахова

Спасатели обнаружили трех людей, накануне пропавших в Анивском районе. Их нашли сегодня около 14 часов. Мужчины уже отправились домой, к семьям.

Как сообщал ASTV.RU, сигнал о пропаже поступил в ночь с воскресенья на понедельник. Они пошли в лес в районе села Успенского собирать дикоросы и заблудились. Сахалинские спасатели установили с ними телефонную связь и поддерживали ее до последнего момента.