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Мужчин, заплутавших в анивском лесу, нашли
фото Геннадия Светосахова

Мужчин, заплутавших в анивском лесу, нашли

Их обнаружили сегодня около 14 часов

Спасатели обнаружили трех людей, накануне пропавших в Анивском районе. Их нашли сегодня около 14 часов. Мужчины уже отправились домой, к семьям.

Как сообщал ASTV.RU, сигнал о пропаже поступил в ночь с воскресенья на понедельник. Они пошли в лес в районе села Успенского собирать дикоросы и заблудились. Сахалинские спасатели установили с ними телефонную связь и поддерживали ее до последнего момента.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:21 0
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Место
Анивский район
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