Водителя зажало в автомобиле при ДТП в Елочках
Пострадавшего госпитализировали
ДТП произошло 5 августа около 8 часов вечера на 11 км у села Ёлочки.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corona не справился с управлением, машина вылетела в кювет.
На место происшествия выезжали пожарные, спасатели, врачи скорой помощи.
В результате аварии пострадал водитель автомобиля. Мужчину пришлось деблокировать.
Пострадавший госпитализирован.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Комментарии
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 11:03
Скорейшего поправления здоровья
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andreiwantsev Online
Написано сегодня, в 11:11
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Diego Online
Написано сегодня, в 11:06
спешка не к чему хорошему не приводит, по раньше выехал и по всюду успел
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