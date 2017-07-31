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Водителя зажало в автомобиле при ДТП в Елочках

Водителя зажало в автомобиле при ДТП в Елочках

Пострадавшего госпитализировали

ДТП произошло 5 августа около 8 часов вечера на 11 км у села Ёлочки.
По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corona не справился с управлением, машина вылетела в кювет. 
 
На место происшествия выезжали пожарные, спасатели, врачи скорой помощи.
 
В результате аварии пострадал водитель автомобиля. Мужчину пришлось деблокировать. 
 
Пострадавший госпитализирован.
 
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
 
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:46 +1
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 11:03
Скорейшего поправления здоровья
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+1
Online
andreiwantsev Online
Написано сегодня, в 11:11
MARBLE, Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - vkk.me/nicoden
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0
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 11:06
спешка не к чему хорошему не приводит, по раньше выехал и по всюду успел
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