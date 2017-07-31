Водителя зажало в автомобиле при ДТП в Елочках

ДТП произошло 5 августа около 8 часов вечера на 11 км у села Ёлочки.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corona не справился с управлением, машина вылетела в кювет.

На место происшествия выезжали пожарные, спасатели, врачи скорой помощи.

В результате аварии пострадал водитель автомобиля. Мужчину пришлось деблокировать.

Пострадавший госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.