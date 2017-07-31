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В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу

В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу

«Переходим плавно на акулий вылов»

В Арсентьевке Долинского района рыбаки выловили акулу. Массивное животное смогли стронуть с места только с помощью грузовика.

Находка случилась в пятницу, 4 августа. По словам автора видео, он добывал горбушу, но на глубине вместо этой рыбы попалась акула.  «Переходим плавно на акулий вылов», – с юмором подметил человек за кадром. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:25 +2
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:36
Эээххх... "Туристка"
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+1
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 17:10
MARBLE, GPS сбился
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0
tatyana
Написано сегодня, в 16:44
И что с ней делать?
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0
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 17:01
tatyana, суп из плавников...
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0
Online
Мария Ащеулова Online
Написано сегодня, в 17:17
Ого, это белая что-ли?
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0
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