В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу

В Арсентьевке Долинского района рыбаки выловили акулу. Массивное животное смогли стронуть с места только с помощью грузовика.

Находка случилась в пятницу, 4 августа. По словам автора видео, он добывал горбушу, но на глубине вместо этой рыбы попалась акула. «Переходим плавно на акулий вылов», – с юмором подметил человек за кадром.