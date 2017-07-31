видео очевидцев
Пьяный мужчина разгуливал по строительным лесам в Охе
Работающие на крыше строители уехали сразу, как только им сообщили о странном поведении мужчины
Сегодня, 6 августа около часа дня в Охе на строительные леса дома №42 по улице Ленина в Охе вышел мужчина.
По словам местных жителей, он был нетрезв, сильно шатался, стучался в окна других квартир, расположенных на четвертом этаже.
О том, что по лесам ходит человек в состоянии опьянения, жители близлежащих домов сообщили строителям, работающим на крыше.
"Но строители ничего предпринимать не стали, а сразу уехали. Ушел, скорее всего, в свою квартиру и нетрезвый экстремал. За сегодняшний день это уже вторая его прогулка на уровне четвертого этажа", - рассказывают охинцы.
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Комментарии
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TROL Online
Написано сегодня, в 16:02
Да человек паук...
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Alexsandr_31
Написано сегодня, в 16:32
Или торчок! Может на опохмелку искал..
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