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Пьяный мужчина разгуливал по строительным лесам в Охе
видео очевидцев

Пьяный мужчина разгуливал по строительным лесам в Охе

Работающие на крыше строители уехали сразу, как только им сообщили о странном поведении мужчины

Сегодня, 6 августа около часа дня в Охе на строительные леса дома №42 по улице Ленина в Охе вышел мужчина. 

По словам местных жителей, он был нетрезв, сильно шатался, стучался в окна других квартир, расположенных на четвертом этаже. 

О том, что по лесам ходит человек в состоянии опьянения, жители близлежащих домов сообщили строителям, работающим на крыше. 

"Но строители ничего предпринимать не стали, а сразу уехали. Ушел, скорее всего, в свою квартиру и нетрезвый экстремал. За сегодняшний день это уже вторая его прогулка на уровне четвертого этажа", - рассказывают охинцы.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:37 +1
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:02
Да человек паук...
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+2
Alexsandr_31
Написано сегодня, в 16:32
Или торчок! Может на опохмелку искал..
.
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