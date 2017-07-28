новости
новости
Регистрация
В Троицком мужчина попал под собственную машину

В Троицком мужчина попал под собственную машину

Его увезли в реанимацию

Сегодня вечером в Троицком, на улице Гвардейской, автомобиль придавил своего хозяина, местного жителя. Как сообщает автор ASTV.RU, после рабочего дня мужчина припарковал свой внедорожник на газоне у дома и решил заняться ремонтом.

Поставив автомобиль на домкрат, он залез под него. Однако конструкция оказалась неустойчивой и машина сорвалась с домкрата. Мужчину придавило.

Очевидцы произошедшего бросились на помощь, подняли машину и вытащили пострадавшего. Он получил серьезные травмы. Приехавший автомобиль реанимации увез его в больницу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:58 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Троицкое
Популярное на ASTV
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя
Человеческий скелет нашли в коллекторе в Южно-Сахалинске
Человеческий скелет нашли в коллекторе в Южно-Сахалинске
В Долинском районе пропал житель Южно-Сахалинска
В Долинском районе пропал житель Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Denis67
Написано сегодня, в 20:04
О сколько раз твердили миру!....
Ответить
0
НКолчина
Написано сегодня, в 20:48
Джип, газон, домкрат... Смельчак, однако
Ответить
+1
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 20:58
надёжнее совдеповской системы "стопка кирпичей" нет ничего...
Выздоровления пострадавшему!
Ответить
+2
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 21:05
Газон взбунтовался, однако...
Ответить
+1
MARBLE
Написано сегодня, в 21:08
Дааа....

Скорейшей поправки здоровья пострадавшему
Ответить
+1
Online
Кирилл Геннадьевич Online
Написано сегодня, в 21:47
ох и не люблю я на домкрате что-то делать...
поднял, на блоки поставил и все....
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Четырем инновационным проектам Сахалина дали шанс уехать в «Сколково»
Четырем инновационным проектам Сахалина дали шанс уехать в «Сколково»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru