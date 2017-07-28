В Троицком мужчина попал под собственную машину

Сегодня вечером в Троицком, на улице Гвардейской, автомобиль придавил своего хозяина, местного жителя. Как сообщает автор ASTV.RU, после рабочего дня мужчина припарковал свой внедорожник на газоне у дома и решил заняться ремонтом.

Поставив автомобиль на домкрат, он залез под него. Однако конструкция оказалась неустойчивой и машина сорвалась с домкрата. Мужчину придавило.

Очевидцы произошедшего бросились на помощь, подняли машину и вытащили пострадавшего. Он получил серьезные травмы. Приехавший автомобиль реанимации увез его в больницу.