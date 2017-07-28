Четырем инновационным проектам Сахалина дали шанс уехать в «Сколково»

На Восточный экономический форум в Приморье отправятся авторы 4-х сахалинских инновационных проектов. В Южно-Сахалинске подвели результаты их отбора. Одобрение получил лишь каждый пятый. Участие в форуме, которое обычно стоит 200 тысяч рублей, для авторов проектов-победителей станет бесплатным.

Сегодня, 3 августа, в островной столице на пресс-конференции о проектах рассказали их авторы и устроители отбора – министерство экономического развития Сахалинской области.

Отбор прошли четыре проекта, хотя изначально в правительстве хотели рекомендовать два-три. Победа в конкурсе означает, что для участия в форуме инноваторам не придется платить взнос.

– Мы хотели понять, может ли инновационный сектор представить область на форуме. В другом случае мы могли бы вообще никого не включать, но эти четыре проекта оказались высокого уровня, – прокомментировал ASTV.RU референт департамента развития предпринимательства министерства экономического развития Сахалинской области Константин Молчанов.

Так, отбор прошел проект по созданию программного обеспечения для обработки данных при мониторинге гидроразрыва пласта. В нефтегазовой промышленности такая разработка актуальна, потому что сейчас нет универсального программного решения для сбора информации в подобных буровых работах.

Следующими проектами, которые представят на ВЭФ, стали новое электроразрядное оборудование для экологичной переработки железобетонных изделий и беспилотные авиационные системы для работы в море, прибрежной зоне и Арктике.

Четвертым и последним из прошедших конкурс проектов оказалась информационная система для мониторинга побережья. Эта разработка показывает, какой уровень солености, минерализации и загрязненности имеет вода на заданной глубине.

Инноваторы, по их словам, хотят попасть на форум, потому что он дает много потенциальных возможностей для реализации своих задумок. По итогам мероприятия есть шанс стать резидентом «Сколково». Инновационный центр, в свою очередь, помогает в вопросах лицензирования идей и их кредитования. Кроме того, ВЭФ обеспечит участников информационной поддержкой. Это позволит авторам найти людей и компании, заинтересованных в их разработках.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке на острове Русском 6–7 сентября 2017 года. Он состоится в третий раз. Во время форума в столице Приморья собираются представители крупного, среднего и малого бизнеса Дальнего Востока и других регионов страны, а также члены федерального правительства и региональных органов власти. В 2016 году участниками ВЭФ стали 3500 человек.