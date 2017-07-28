новости
новости
Регистрация
Семилетнюю велосипедистку сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
amic.ru

Семилетнюю велосипедистку сбил автомобиль в Южно-Сахалинске

ДТП произошло на проспекте Мира

2 августа примерно в 21:10 20-летний водитель автомобиля Toyota Carina двигался в восточном направлении по дворовой территории по проспекту Мира в Южно-Сахалинске.

Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в районе дома № 371а автомобиль сбил 7-летнюю девочку-велосипедистку. 

В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:11 +2
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
(князь) Вельзевул
Написано сегодня, в 15:21 Отредактированно сегодня, в 15:22
Вопрос... какого фига девочка в такое время еще гуляет!!!!!!!!!!!
В это время она должна находится дома и готовится ко сну...!!!!!
Ответить
+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 15:55
Ответить
0
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 15:23
7 лет и на улице после 21.00
?
Ответить
+3
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 15:27
senchick, так комендантский час запретили для детей. Вот некоторые родители этим и пользуются.
Ответить
+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 16:09
ostrovsakhalin,

А без ввода комендантского часа у этих родителей голова не болит об ответственности за своего ребёнка...
Обязательно нужно каждый шаг в законах прописывать....
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Южносахалинцев приглашают на акцию «Спорт в каждый двор»
Южносахалинцев приглашают на акцию «Спорт в каждый двор»
Более полумиллиона рублей украл у сахалинской пенсионерки собутыльник
Более полумиллиона рублей украл у сахалинской пенсионерки собутыльник
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru