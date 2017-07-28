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Семилетнюю велосипедистку сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
ДТП произошло на проспекте Мира
2 августа примерно в 21:10 20-летний водитель автомобиля Toyota Carina двигался в восточном направлении по дворовой территории по проспекту Мира в Южно-Сахалинске.
Как сообщают в УГИБДД Сахалинской области, в районе дома № 371а автомобиль сбил 7-летнюю девочку-велосипедистку.
В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения.
По факту ДТП проводится проверка.
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