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Южносахалинцев приглашают на акцию «Спорт в каждый двор»

Южносахалинцев приглашают на акцию «Спорт в каждый двор»

Она пройдет сегодня в 19:00

3 августа в 19:00 на спортивной площадке, расположенной по адресу ул. Южно-Сахалинская, д.17 (район средней школы №9) в рамках проекта «Спорт против подворотни» состоится акция  «Я выбираю спорт».

В программе - выступление представителей движения «Сахалинский воркаут», показательные номера спортсменов, представляющих федерации джиу-джитсу и бодибилдинга, танцевальный флешмоб по хип-хопу под руководством тренера-общественника проекта «Социальный фитнес» Аделины Пивовар.

Самые маленькие участники смогут бесплатно получить фигуры из воздушных шаров и аквагрим.

- Акцию «Я выбираю спорт» мы устраиваем еженедельно по четвергам в 19:00 на дворовых площадках Южно-Сахалинска и планировочных районах, - рассказал директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг. - Главная цель - рассказать горожанам о видах спорта и предоставить возможность записаться на занятия по футболу, стритболу, волейболу, хоккею, карате-киокусинкай.

Источник: управление по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:39 0
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