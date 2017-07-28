Южносахалинцев приглашают на акцию «Спорт в каждый двор»

Она пройдет сегодня в 19:00

3 августа в 19:00 на спортивной площадке, расположенной по адресу ул. Южно-Сахалинская, д.17 (район средней школы №9) в рамках проекта «Спорт против подворотни» состоится акция «Я выбираю спорт».

В программе - выступление представителей движения «Сахалинский воркаут», показательные номера спортсменов, представляющих федерации джиу-джитсу и бодибилдинга, танцевальный флешмоб по хип-хопу под руководством тренера-общественника проекта «Социальный фитнес» Аделины Пивовар.

Самые маленькие участники смогут бесплатно получить фигуры из воздушных шаров и аквагрим.

- Акцию «Я выбираю спорт» мы устраиваем еженедельно по четвергам в 19:00 на дворовых площадках Южно-Сахалинска и планировочных районах, - рассказал директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг. - Главная цель - рассказать горожанам о видах спорта и предоставить возможность записаться на занятия по футболу, стритболу, волейболу, хоккею, карате-киокусинкай.

Источник: управление по физической культуре и спорту администрации Южно-Сахалинска