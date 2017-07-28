Более полумиллиона рублей украл у сахалинской пенсионерки собутыльник

Примерно 150 тысяч из них он успел потратить

У 77-летней жительницы Южно-Сахалинска собутыльник украл более полумиллиона рублей. Его задержали, часть денег вернули, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

Пенсионерка сняла со своего банковского счета примерно 700 тысяч рублей и передала своей помощнице, которой полностью доверяет. Немного денег они потратили на покупки, потом поехали в Долинск к знакомому в гости. Там был и 29-летний сожитель помощницы. Компания выпивала.

Сожитель помощницы украл более полумиллиона рублей и отправился в Южно-Сахалинск. Когда о случившемся стало известно пенсионерке, она сообщила в полицию. Злоумышленник был задержан. На тот момент он успел потратить 150 тысяч рублей, остальные деньги полицейские изъяли.

Вор задержан. В 2011 году он был судим за грабеж.