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Более полумиллиона рублей украл у сахалинской пенсионерки собутыльник

Более полумиллиона рублей украл у сахалинской пенсионерки собутыльник

Примерно 150 тысяч из них он успел потратить

У 77-летней жительницы Южно-Сахалинска собутыльник украл более полумиллиона рублей. Его задержали, часть денег вернули, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

Пенсионерка сняла со своего банковского счета примерно 700 тысяч рублей и передала своей помощнице, которой полностью доверяет. Немного денег они потратили на покупки, потом поехали в Долинск к знакомому в гости. Там был и 29-летний сожитель помощницы. Компания выпивала.

Сожитель помощницы украл более полумиллиона рублей и отправился в Южно-Сахалинск. Когда о случившемся стало известно пенсионерке, она сообщила в полицию. Злоумышленник был задержан. На тот момент он успел потратить 150 тысяч рублей, остальные деньги полицейские изъяли.

Вор задержан. В 2011 году он был судим за грабеж. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:53 +2
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 15:14
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0
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 15:17
Дааа....
Помощница наверное похвасталась сожителю или ему отдала...

А почему помощница не заявила о пропаже, ведь у неё исчезли деньги, доверенные пенсионеркой?
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0
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КисМа") Online
Написано сегодня, в 15:28
Ну ни фа се у бабули бабла и здоровья бухать в 77 лет!!!
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+2
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Diego Online
Написано сегодня, в 15:49
КисМа"), КисМа"), З-зависть
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0
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КисМа") Online
Написано сегодня, в 16:09
Diego,
неее! Удивление.
А так мне поровну у кого чё есть и кто чем занимается.
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0
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Diego Online
Написано сегодня, в 15:49
хорошо , что обошлость не по сценарию Раскольникова
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