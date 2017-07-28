Автомобиль скорой помощи опрокинулся в Холмском районе

видео очевидцев

Авария произошла на повороте недалеко от Симаково

ДТП произошло сегодня днем, 3 августа в Холмском районе недалеко от Симаково на повороте в районе "Траско".

По предварительным данным, машина направлялась в сторону Чехова, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло.

Пострадавших не было. Очевидцы сообщают, что около скорой помощи в настоящее время находится только водитель.

13:30 В ГИБДД уточнили, что автомобиль не является скорой помощью. Это санитарная машина.