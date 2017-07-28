новости
новости
Регистрация
Автомобиль скорой помощи опрокинулся в Холмском районе
видео очевидцев

Автомобиль скорой помощи опрокинулся в Холмском районе

Авария произошла на повороте недалеко от Симаково

ДТП произошло сегодня днем, 3 августа в Холмском районе недалеко от Симаково на повороте в районе "Траско".

По предварительным данным, машина направлялась в сторону Чехова, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло.

Пострадавших не было. Очевидцы сообщают, что около скорой помощи в настоящее время находится только водитель.

13:30 В ГИБДД уточнили, что автомобиль не является скорой помощью. Это санитарная машина.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:21 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Холмский район
Популярное на ASTV
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Восемнадцатилетнюю сахалинку нашли мертвой на даче
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Сахалинский следком просит помощи в розыске педофила
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
Один из самых популярных пляжей Сахалина закрыт для купания
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя
На побережье в Холмском районе акула напала на тюленя

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:27
Ничего себе.... Хорошо, что нет жертв
Ответить
+2
YuliaFrunze
Написано сегодня, в 13:27
Опять этот поворот...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Два внедорожника не поделили перекресток в Южно-Сахалинске
Два внедорожника не поделили перекресток в Южно-Сахалинске
Со стихийных помоек Южно-Сахалинска за 10 дней вывезено больше 2 тысяч кубометров мусора
Со стихийных помоек Южно-Сахалинска за 10 дней вывезено больше 2 тысяч кубометров мусора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru