видео очевидцев
Автомобиль скорой помощи опрокинулся в Холмском районе
Авария произошла на повороте недалеко от Симаково
ДТП произошло сегодня днем, 3 августа в Холмском районе недалеко от Симаково на повороте в районе "Траско".
По предварительным данным, машина направлялась в сторону Чехова, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло.
Пострадавших не было. Очевидцы сообщают, что около скорой помощи в настоящее время находится только водитель.
13:30 В ГИБДД уточнили, что автомобиль не является скорой помощью. Это санитарная машина.
Другие статьи по темам
Место
Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 13:27
Ничего себе.... Хорошо, что нет жертв
Ответить
+2
YuliaFrunze
Написано сегодня, в 13:27
Опять этот поворот...
Ответить
0