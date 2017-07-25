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Кражу денег из кассы магазина в пригороде Южно-Сахалинска засняла видеокамера
Фото и видео очевидцев

Кражу денег из кассы магазина в пригороде Южно-Сахалинска засняла видеокамера

Подозреваемый задержан

Камера видеонаблюдения засняла кражу в единственном магазине в селе Санаторное пригорода Южно-Сахалинска.

Сначала 31 июля преступник пришел в продуктовый магазин для разведки - проверить где находится касса и товары, сколько в магазине продавцов. Мужчина понял, что продавец не закрывает кассу, даже когда уходит в другой конец торгового зала. 

В свой второй визит мужчина осуществил задуманное. Он отвлек продавщицу, попросив подать товар с дальней витрины, а затем, когда женщина была занята, вытащил из кассы стопку крупных купюр. Сумма ущерба составила примерно 40 тысяч рублей. 

Очевидцы сообщают, что подозреваемого задержали спустя два часа.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 11:35 0
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магазинкассакражаденьги
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Комментарии
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 11:38
Полна земля наша русская дураками....
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+1
AX9566
Написано сегодня, в 11:39
Сказочный идиот!
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+3
Online
Виктория Online
Написано сегодня, в 11:58
AX9566, да и продавец не лучше. Уйти на другой конец зала и кассу не закрыть
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0
AX9566
Написано сегодня, в 12:16
Виктория, может знала она его, там в поселке то три калеки проживает
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+1
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 11:39
40к крупный размер уже считается да ? 5 ка светит
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+1
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 11:44
украл-выпил-в тюрьму.
Романтика.
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+1
Online
xolmsk09 Online
Написано сегодня, в 11:47
Товарищ Сергей, Хорошо если выпить успел)))
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+1
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 11:53
xolmsk09,
наивная и бредовая кража.)))идиотизм....про камеры даже в детском саду знают...а тут вообще видать мозг затуманен....
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+2
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:51
мдэ, грю же так по мелочи смысла нет, надо с миллиардов начинать, меньше шансов на посадку, больше шансов на домашний арест и амнистию
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+1
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