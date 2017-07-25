Кражу денег из кассы магазина в пригороде Южно-Сахалинска засняла видеокамера

Фото и видео очевидцев

Камера видеонаблюдения засняла кражу в единственном магазине в селе Санаторное пригорода Южно-Сахалинска.

Сначала 31 июля преступник пришел в продуктовый магазин для разведки - проверить где находится касса и товары, сколько в магазине продавцов. Мужчина понял, что продавец не закрывает кассу, даже когда уходит в другой конец торгового зала.

В свой второй визит мужчина осуществил задуманное. Он отвлек продавщицу, попросив подать товар с дальней витрины, а затем, когда женщина была занята, вытащил из кассы стопку крупных купюр. Сумма ущерба составила примерно 40 тысяч рублей.

Очевидцы сообщают, что подозреваемого задержали спустя два часа.