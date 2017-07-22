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Сахалинские футболисты вступают в борьбу за Кубок области

Сахалинские футболисты вступают в борьбу за Кубок области

Победитель определится только в конце сентября

Сегодня 28 июля будет сыгран первый матч Кубка островного региона по футболу. На стадионе «Маяк Сахалина» в Холмске местный «Портовик» примет ФК «Углегорск». Это будет игра 1/8 финала (пара 1), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Всего в соревнованиях принимают участие десять команд. Проходят они по довольно необычной схеме. Восемь команд начнут свой кубковый поход с 1/8 финала. А уже на стадии полуфинала к ним присоединятся ФК «Ноглики» и «Сахалин-М».

Еще три матча 1/8 финала состоятся в ближайшие выходные. 29 июля в 16:00 ФК «Долинск» примет «Шахтер» из Быкова (пара 2).

В воскресенье в 14:00 ФК «Поронайск» на своем поле сыграет с «СахалинСтройИнвестом» из Южно-Сахалинска (пара 3), а в 16:00 на стадионе «Спартак» островной столицы можно будет увидеть игру между «Сахалином-2000» и «Регионом-65» из Корсакова (пара 4).

Четвертьфиналы запланированы на 6 августа. В это день встретятся победители пар 1 и 2, а также 3 и 4. Полуфиналы намечены на 9 сентября. А в конце первого осеннего месяца пройдет финал Кубка Сахалинской области.

Напомним, что Кубок островного региона впервые был разыгран в 1939 году. Рекордсменом по количеству побед является «Портовик» из Холмска. А действующий обладатель Кубка области – «Сахалин-М» из Южно-Сахалинска. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:48 0
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