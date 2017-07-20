КамАЗ и Land Cruiser столкнулись в Южно-Сахалинске

видео очевидцев

ДТП произошло сегодня, 27 июля примерно в 11:25 в Южно-Сахалинске на улице Железнодорожной недалеко от виадука (перекрестка с улицей Пуркаева).

По словам очевидцев, водитель КамАЗа двигался по улице Железнодорожной с юга на север и стал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра. В это время с севера на юг по дороге двигался Toyota Land Cruiser. Произошло столкновение.

Автомобили получили механические повреждения.

По предварительным данным, пострадала пассажирка внедорожника, удар пришелся на ее сторону.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.