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КамАЗ и Land Cruiser столкнулись в Южно-Сахалинске
видео очевидцев

КамАЗ и Land Cruiser столкнулись в Южно-Сахалинске

По предварительным данным, пострадала пассажирка внедорожника

ДТП произошло сегодня, 27 июля примерно в 11:25 в Южно-Сахалинске на улице Железнодорожной недалеко от виадука (перекрестка с улицей Пуркаева).

По словам очевидцев, водитель КамАЗа двигался по улице Железнодорожной с юга на север и стал поворачивать налево, не убедившись в безопасности маневра. В это время с севера на юг по дороге двигался  Toyota Land Cruiser. Произошло столкновение.

Автомобили получили механические повреждения.

По предварительным данным, пострадала пассажирка внедорожника, удар пришелся на ее сторону. 

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:06 0
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Комментарии
ZLOI275
Написано сегодня, в 12:24
Ну ёлки палки с такой высоты у камазиста вся дорога как на ладони. Но видать тлф помешал.....Слишком часто вижу водил на большегрузах строго с трубкой в руке ((((((
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