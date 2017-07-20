Футболисты из Ноглик одержали победу в схватке с «Сахалином-М»

26 июля «Сахалин-М» принимал ФК «Ноглики» в рамках первенства России. Судьба матча, прошедшего на стадионе «Спартак», решилась в компенсированное время, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Хозяева поля до этого проиграли три матча подряд. Естественно, что они горели желанием прервать эту серию неудач. Для реализации этой задачи из главной команды острова были «десантированы» Федор Первушин, Евгений Евстигнеев и Алексей Бондарь. Третий дивизион этим футболистам был не в диковинку, поэтому проблем с адаптацией не возникло.

На исходе получаса игры Максим Крупельницкий вывел «Сахалин-М» вперед. Гол с точки зрения статистики выглядел многообещающе. Однако, в этот раз футболистам из Ноглик удалось сломать стереотип, сравняв счет на 43-й минуте. Отличился ветеран команды Дмитрий Ивченко.

Уже в компенсированное время Александр Разумов к неописуемой радости партнеров по команде, забил второй гол в ворота хозяев поля. На то, чтобы попытаться отыграться, у «Сахалина-М» уже не оставалось ни времени, ни эмоций.

«Ноглики», набрав девять очков, догнали «Луч-Энергию-М». Теперь команде с севера острова (которая, кстати, является единственной, выступающей не молодежным составом) предстоит принять основных соперников на своем поле.

Положение команд: