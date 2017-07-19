Рыбак на севере Сахалина пытался сжечь жену
Он облил женщину бензином, но ее успели спасти
В ночь с 19 на 20 июля на рыболовецком стане, расположенном на самом севере Сахалина в районе мыса Шмидта, 30-летний рыбак пытался убить жену.
Он облил женщину бензином и поджог. На помощь ей подоспели другие работники стана.
Муж стал обвиняемым в уголовном деле по статье «покушение на убийство».
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Комментарии
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НКолчина Online
Написано сегодня, в 14:35
Афигеть!!!! хорошо, что рядом были люди!
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+2
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Elizabeth Online
Написано сегодня, в 14:36
Писец! Вот придаток! А она еще и заявления откажется писать!
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+1
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:41
Это ж как допекла мужика.......
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+3
КисМа")
Написано сегодня, в 14:43 Отредактированно сегодня, в 14:47
Если бы он облил её бензином и поджог, ей бы уже не помогли.
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GENdOS Online
Написано сегодня, в 14:52
99% на когото посмотрела не так , он подумал и не достовайся же ты не кому. ЗЛОДЕЙ
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