Рыбак на севере Сахалина пытался сжечь жену

Он облил женщину бензином, но ее успели спасти

В ночь с 19 на 20 июля на рыболовецком стане, расположенном на самом севере Сахалина в районе мыса Шмидта, 30-летний рыбак пытался убить жену.

Он облил женщину бензином и поджог. На помощь ей подоспели другие работники стана.

Муж стал обвиняемым в уголовном деле по статье «покушение на убийство».