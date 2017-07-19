Плантацию мака вырастил житель Анивы

25 июля полицейские обнаружили на неогороженном участке у одного из домов по улице Красноармейской в Аниве 52 куста мака. Растения изъяли. Согласно справке эксперта, они содержат в своем составе наркотическое средство морфин массой 164,4 грамма.

Полицейские установили личность садовода-любителя. Им оказался безработный 43-летний местный житель. В настоящее время мужчина находится под административным арестом на срок 10 суток за мелкое хищение.

Проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.