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Плантацию мака вырастил житель Анивы

Плантацию мака вырастил житель Анивы

Полицейские изъяли более 50 кустов мака

25 июля полицейские обнаружили на неогороженном участке у одного из домов по улице Красноармейской в Аниве 52 куста мака. Растения изъяли. Согласно справке эксперта, они содержат в своем составе наркотическое средство морфин массой 164,4 грамма.

Полицейские установили личность садовода-любителя. Им оказался безработный 43-летний местный житель. В настоящее время мужчина находится под административным арестом на срок 10 суток за мелкое хищение. 

Проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:29 +2
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