новости
новости
Регистрация
Экс-директора томаринского «Водоканала» подозревают в присвоении сотен тысяч рублей из бюджета

Экс-директора томаринского «Водоканала» подозревают в присвоении сотен тысяч рублей из бюджета

При проверке качества ремонта выяснилось, что в Ильинском не хватает целого участка сетей

Прокуратура Томаринского района проверила исполнение требований федерального законодательства о контрактной системе при подготовке объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, установлен факт хищения денежных средств местного бюджета Томаринского района, выделенных  для проведения капитального ремонта системы водоснабжения.

При обследовании объектов строительства «Капитальный ремонт сетей водоснабжения в Томаринском районе установлено отсутствие целого участка сетей водоснабжения в с. Ильинское.

При этом, экс-директор муниципального предприятия, не выполнив часть работ вовсе, предоставил в районный комитет по управлению муниципальной собственности документы, подтверждающие, что работы выполнены полностью. После чего получил из местного бюджета 3 000 000 рублей, из которых почти 800 000 руб. незаконно.

Материалы прокурорской проверки по данному факту направлены в следственное отделение полиции Томаринского района. Там возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой района.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:23 +2
Другие статьи по темам
Место
Томаринский район
Прочее
прокуратура
Популярное на ASTV
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
Более 50 волонтеров ежедневно разыскивают пропавшую в Холмском районе девушку
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
Одна машина залетела под другую в результате ДТП в Южно-Сахалинске
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
По факту исчезновения Дины Григорьевой возбуждено уголовное дело по статье "убийство"
Сахалинский следком продолжает розыск пропавшей 14 лет назад Елены Малининой
Сахалинский следком продолжает розыск пропавшей 14 лет назад Елены Малининой

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Vings
Написано сегодня, в 10:27
Опять предоставление ложных сведений для того, чтобы получить оплату. По ходу вирус что-ли в головах и совсем соображай нет, что предоставление ложных сведений это уголовка.
Ответить
+3
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 11:39
Vings, ...не вирус,а кризис.
Ответить
0
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:33
S.T.A.L.K.E.R., не кризис-жажда легкой наживы и безнаказанность
Ответить
+2
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 12:36
leksoos13, судя по последним событиям:наказание всё чаще находит своего"героя".
Ответить
+1
Еще 2 комментария
senchick
Написано сегодня, в 11:16
Достали эти нищеброды.... Такое чувство, что их учат только одной и той же схеме, - "возьми" так, что бы СК "нагрянул"...
Ответить
+3
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:36
senchick, русская рулетка/испытай судьбу/подергай ее за одно место-повезет не повезет(((
Ответить
+1
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:57
блин, аств Вы когда нибудь доиграетесь с заголовками и дураками, которые пишут пресс-релизы. какая связь между фактом хищения денег и отсутствием участка трубы??? ну вот серьезно, факт отсутствия трубы устанавливается элементарно, а вот факт хищения денег (да и еще доказывание природы их происхождения) это уже совсем другая опера. Вы хоть редактируйте новости (заголовки) а то кто нить возьмет и судиться с Вами начнет.
Ответить
+1
Online
Korennoy Online
Написано сегодня, в 11:58
Это прям хобби у экс директоров водоканалов, проводить липовые работы. Не первый раз и не последний.
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Борщевик захватил детскую площадку в пригороде Южно-Сахалинска
Борщевик захватил детскую площадку в пригороде Южно-Сахалинска
Прицеп грузовика опрокинулся на автодороге Углегорск - Шахтерск
Прицеп грузовика опрокинулся на автодороге Углегорск - Шахтерск
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru