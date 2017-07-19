Экс-директора томаринского «Водоканала» подозревают в присвоении сотен тысяч рублей из бюджета

При проверке качества ремонта выяснилось, что в Ильинском не хватает целого участка сетей

Прокуратура Томаринского района проверила исполнение требований федерального законодательства о контрактной системе при подготовке объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, установлен факт хищения денежных средств местного бюджета Томаринского района, выделенных для проведения капитального ремонта системы водоснабжения.

При обследовании объектов строительства «Капитальный ремонт сетей водоснабжения в Томаринском районе установлено отсутствие целого участка сетей водоснабжения в с. Ильинское.

При этом, экс-директор муниципального предприятия, не выполнив часть работ вовсе, предоставил в районный комитет по управлению муниципальной собственности документы, подтверждающие, что работы выполнены полностью. После чего получил из местного бюджета 3 000 000 рублей, из которых почти 800 000 руб. незаконно.

Материалы прокурорской проверки по данному факту направлены в следственное отделение полиции Томаринского района. Там возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой района.