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Сахалинский следком продолжает розыск пропавшей 14 лет назад Елены Малининой

Сахалинский следком продолжает розыск пропавшей 14 лет назад Елены Малининой

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

Сотрудники следственного отдела по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбудили уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство, по факту безвестного исчезновения Елены Николаевны Малининой, уроженки Южно-Сахалинска 15.03.1979 года рождения.

В ходе предварительного следствия установлено, что 16 октября 2003 года девушка ушла из дома, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Победы дом № 23, кв. 54, и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемой: рост около 160 см., худощавое телосложение, лицо овальное, глаза зеленые, нос прямой, волосы прямые темно-русые (стрижка «каре»).

Особые приметы: родинка на правой щеке, родимое пятно на стопе левой ноги.

Была одета: джинсовые брюки (комбинированные) темно-синего и серого цветов, футболка серого цвета, ботинки кожаные коричневого цвета. При себе имела золотую цепочку длиной 50 см. (с крестиком).

Всем кому, что-либо известно о местонахождении Елены Малининой Е.Н., просим обратиться в отдел криминалистики следственного управления по телефонам: 43-53-44, 72-56-00 (код Южно-Сахалинска 8-42-42).

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:15 +1
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 17:22
Извините, но напомнило анекдот: "Моя бабушка начала ходить по 5 км в день, когда ей было 72 года. Сейчас ей 96 и мы понятия не имеем, где она..."
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+9
Bonjur
Написано сегодня, в 17:25
Надо же. Как оперативно, через 14 лет
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+4
Online
Troyan Online
Написано сегодня, в 17:26
Тут наверное поможет только - "Жди Меня"
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+2
Abbatissa
Написано сегодня, в 17:41
Troyan, Уже ничего не поможет
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+7
Nektos
Написано сегодня, в 17:26
До сих пор не нашли
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+3
ANNY
Написано сегодня, в 18:19
Nektos, у меня мама пропала, уже пятый год идёт... Так и не нашли... Взяли уже мат. ДНК у меня, трупов то много находят по фото не определить...
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 18:26
ANNY, сочувствую Вам
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+3
samaya_555
Написано сегодня, в 20:29
ANNY, сочувствую(((
Ответить
0
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 17:41
А почему возбуждено дело по статье 105?
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+3
ANNY
Написано сегодня, в 18:20
Nord, а сейчас вроде всех потеряшек по 105
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+1
samaya_555
Написано сегодня, в 20:30
Nord, убийство.....а по какой еще?
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0
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 18:27
Пардон а это приметы,стрижка,одежда 14 летней давности???

Какой смайлик означает кретины???
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+4
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 19:11
а чё не через 25 лет вспомнили
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+2
Online
Н_а_т_к_а. Online
Написано сегодня, в 20:39
Судя по новостям возникло ощущение, что кто-то решил разобрать документы, про которые кто-то забыл...Сначала помощь в убийстве 4х летней данвостт, теперь эта пропажа...
P.S.Сотрудники полиции считают, что девушка 14 лет в одном и том же ходит??? Они гонят что-ли???
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0
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