Сахалинский следком продолжает розыск пропавшей 14 лет назад Елены Малининой

Сотрудники следственного отдела по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области возбудили уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство, по факту безвестного исчезновения Елены Николаевны Малининой, уроженки Южно-Сахалинска 15.03.1979 года рождения.

В ходе предварительного следствия установлено, что 16 октября 2003 года девушка ушла из дома, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Победы дом № 23, кв. 54, и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемой: рост около 160 см., худощавое телосложение, лицо овальное, глаза зеленые, нос прямой, волосы прямые темно-русые (стрижка «каре»).

Особые приметы: родинка на правой щеке, родимое пятно на стопе левой ноги.

Была одета: джинсовые брюки (комбинированные) темно-синего и серого цветов, футболка серого цвета, ботинки кожаные коричневого цвета. При себе имела золотую цепочку длиной 50 см. (с крестиком).

Всем кому, что-либо известно о местонахождении Елены Малининой Е.Н., просим обратиться в отдел криминалистики следственного управления по телефонам: 43-53-44, 72-56-00 (код Южно-Сахалинска 8-42-42).