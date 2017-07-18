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В Кировском мать убила сына из-за рюмки алкоголя

В Кировском мать убила сына из-за рюмки алкоголя

Женщина задержана

22 июля в 06:45 в следственный отдел по Тымовскому району СУ СКРФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома № 23 по ул. Октябрьской в селе Кировском обнаружено тело 35-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, в виде ножевых ранений.

Как сообщают в областном следкоме, по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления, задержана 53-летняя мать убитого, которая в 2010 году освободилась из мест лишения свободы за убийство своего сожителя.

По версии следствия, мать с сыном распивали спиртные напитки. Под утро в бутылке осталось на одну рюмку, из-за чего между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина схватила кухонный нож и нанесла им не менее 5 ударов в сердце сына. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:55 0
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убийство
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