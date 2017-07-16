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В новой игре ASTV.RU будет сразу несколько победителей

В новой игре ASTV.RU будет сразу несколько победителей

Она продлится до конца июля

На ASTV.RU стартовала новая игра с ежедневными призами. 5 августа на Анивском пляже пройдет Фестиваль красок Холи от радио АСТВ, именно ему посвящено соревнование. Приз – купон на пять пакетиков с красками – разыгрывается каждый день. Уже есть первый победитель.

Принцип игры выглядит так: на фестивальной площадке один за другим появляются фигурки диджеев. У игрока в руках – пакетик с краской Холи. Они будут уворачиваться и исчезать, но задача – как можно больше раз не дать им сделать этого. Чем больше в итоге удачных попаданий, тем выше шансы получить главный приз дня.

Первым днем игры стало 20 июля. За четверг участие в ней приняли несколько десятков человек. Больше всего очков набрал участник с электронной почтой Alex1*****@**il.ru. Как показывает ход игры, чтобы быть среди лидеров, вовсе не обязательно выбивать все 100 % очков.

Призы – купоны – можно будет обменять на Анивском пляже в день фестиваля, 5 августа, в специальной палатке.

Сегодня – второй день игры. По его итогам снова определится победитель. Игра продолжится и в выходные. Она продлится до 27 июля включительно, а если останутся призы, и дольше.

Переход к игре

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:41 +1
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игра astv.ruфестиваль красок холи
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Комментарии
passerby_boy
Написано сегодня, в 14:08
Дааа... я помню прошлый холи... Смутно но помню... товарищи жаждущие наживы сперва продавали пакетики по 50р. к вечера по 100р., отдыху конечно не помешало, все вымазались в краске но всё равно немного не приятно. А когда мороженое раздавали бесплатное вообще увидел всю звериную суть людей. Как звери накинулись, чуть детей не затоптали...
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