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На краснокнижных деревьях в Южно-Сахалинске появились QR-коды

На краснокнижных деревьях в Южно-Сахалинске появились QR-коды

Всего подобные указатели разместят на 200 стволах

В сквере на привокзальной площади в Южно-Сахалинске на краснокнижных деревьях появились таблички, содержащие информацию о статусе, биолого-экологических характеристиках вида и QR-код. Всего подобные указатели разместят на 200 деревьях, занесенных в региональную и федеральную Красные книги.

Как рассказали в управлении охраны окружающей среды администрации областного центра, мероприятие проводится в рамках Года экологии на территории Южно-Сахалинска. По мнению экспертов, такая маркировка деревьев не только позволяет вести учет растений, находящихся под угрозой исчезновения, но и способствует повышению уровня образованности населения, развитию экологической культуры.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, размещение первых информационных указателей на 14 деревьях специалисты управления провели вместе с сотрудниками МБУ «Зеленый город», отвечающими за содержание городских скверов, в том числе за уход за деревьями. В акции также приняли участие волонтеры Центра молодежных инициатив.

- Безусловно, это интересное и нужное мероприятие, - поделился один из волонтеров. - Мы очень часто с друзьями гуляем в этом сквере, но даже не догадывались о том, что деревья представляют какую-то ценность.

Информационные таблички крепятся на деревья с помощью специального жгута. Материал, из которого он изготовлен, не причиняет вреда растению Конструкция сделана «на вырост» с учетом возможного увеличения толщины ствола. Среди промаркированных QR-кодами деревьев орех айлантолистный, бархат сахалинский. Просканировав значок специальным приложением для мобильных телефонов, пользователи попадут на информационный портал управления охраны окружающей среды администрации Южно-Сахалинска, где размещена подробная информация о характеристиках и видовых особенностях деревьев.

Напомним, первый QR-код у реликтовых растений в областном центре появился в канун 130-летия Южно-Сахалинска: тогда по случаю особенной даты были отмечены тисы, растущие в сквере возле пересечения Коммунистического пр. и ул. Чехова. Нынешняя акция стала масштабным продолжением заложенной традиции. Информационные таблички будут размещаться на экземплярах редких деревьев в городских скверах, а также в местах массового отдыха южносахалинцев и гостей областной столицы.

А уже сейчас все желающие могут совершить виртуальную экскурсию и познакомиться с редкими видами деревьев нашего города в специальном разделе на сайте управления охраны окружающей среды администрации Южно-Сахалинска.

Галерея
На краснокнижных деревьях в Южно-Сахалинске появились QR-коды, Фото: 1
На краснокнижных деревьях в Южно-Сахалинске появились QR-коды, Фото: 2
На краснокнижных деревьях в Южно-Сахалинске появились QR-коды, Фото: 3
На краснокнижных деревьях в Южно-Сахалинске появились QR-коды, Фото: 4
На краснокнижных деревьях в Южно-Сахалинске появились QR-коды, Фото: 5
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На краснокнижных деревьях в Южно-Сахалинске появились QR-коды
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:57 +2
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Комментарии
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 12:47
Молодцы!сами на себя компромат и выложили. Нарушение правил благоустройства города южно Сахалинска на лицо. 1. Вытаптыаание газона 2. Размещение на деревьях тросиков, которые при росте повредят их. 3. Провоцирование граждан на вытаптыаание газонов. Что бы сфотографировать код надо подойти по газону. Вывод, чиновники из отдела экологии не знают правил. Интересно, их привлекут по фотографиям и признанию в СМИ. Или правила для простых людей написаны?
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 14:45
ostrovsakhalin, А при чём тут чиновники из отдела экологии они что ли эти таблички развешивают?Все вопросы будут к баландёрам!Ну на крайняк ЛизаРе по голове выхватит за кампрамат!
Лучшеб она с ошибками писала ,не понятные тексты,чем такое отчебучить!
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0
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 15:28
S.T.A.L.K.E.R., Лиза ре. Это просто ник общий. А по тексту там и зелёный город и администрация отметились.))) как всегда, думали об одном, получилось как всегда))
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+1
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 15:50
ostrovsakhalin, ....мне сдаётся они не когда не о чём не думают,цель отчитаться!
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0
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 13:01
Дополню пунктом правил. Запрещается подвешивать на деревьях и кустарниках гамаки, качели, веревки для сушки белья,
забивать гвозди, обвязывать ствол и ветви зеленого насаждения проволокой, веревкой,
скотчем и т.п., прикреплять информационные и рекламные щиты, электропровода, и пр.,
которые могут повредить зеленые насаждения.
А учитывая, что это краснокнижные растения. То это вообще тянет на более серьёзное правонарушение
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0
passerby_boy
Написано сегодня, в 14:02
эх... благие намерения опорочили экономией, если так хотели бы чтобы люди интересовались этими вещами уж лучше бы таблички ставили возле деревьев ближе к тротуарам или пешеходным дорожкам, чтобы люди к ним подойти могли спокойно по ходу движения. Просто как обычно идея хорошая но не до конца продуманная, зато быстро реализованная.
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+1
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 14:27
passerby_boy, странно,что кандидаты вдепутаты не отметились
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0
passerby_boy
Написано сегодня, в 14:29
ostrovsakhalin, не настало ещё их время )))
вообще судя по всем потом скажу что это инициатива каких нибудь не добросовестных людей и надо их наказать )))
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