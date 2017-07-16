На краснокнижных деревьях в Южно-Сахалинске появились QR-коды
Всего подобные указатели разместят на 200 стволах
В сквере на привокзальной площади в Южно-Сахалинске на краснокнижных деревьях появились таблички, содержащие информацию о статусе, биолого-экологических характеристиках вида и QR-код. Всего подобные указатели разместят на 200 деревьях, занесенных в региональную и федеральную Красные книги.
Как рассказали в управлении охраны окружающей среды администрации областного центра, мероприятие проводится в рамках Года экологии на территории Южно-Сахалинска. По мнению экспертов, такая маркировка деревьев не только позволяет вести учет растений, находящихся под угрозой исчезновения, но и способствует повышению уровня образованности населения, развитию экологической культуры.
Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, размещение первых информационных указателей на 14 деревьях специалисты управления провели вместе с сотрудниками МБУ «Зеленый город», отвечающими за содержание городских скверов, в том числе за уход за деревьями. В акции также приняли участие волонтеры Центра молодежных инициатив.
- Безусловно, это интересное и нужное мероприятие, - поделился один из волонтеров. - Мы очень часто с друзьями гуляем в этом сквере, но даже не догадывались о том, что деревья представляют какую-то ценность.
Информационные таблички крепятся на деревья с помощью специального жгута. Материал, из которого он изготовлен, не причиняет вреда растению Конструкция сделана «на вырост» с учетом возможного увеличения толщины ствола. Среди промаркированных QR-кодами деревьев орех айлантолистный, бархат сахалинский. Просканировав значок специальным приложением для мобильных телефонов, пользователи попадут на информационный портал управления охраны окружающей среды администрации Южно-Сахалинска, где размещена подробная информация о характеристиках и видовых особенностях деревьев.
Напомним, первый QR-код у реликтовых растений в областном центре появился в канун 130-летия Южно-Сахалинска: тогда по случаю особенной даты были отмечены тисы, растущие в сквере возле пересечения Коммунистического пр. и ул. Чехова. Нынешняя акция стала масштабным продолжением заложенной традиции. Информационные таблички будут размещаться на экземплярах редких деревьев в городских скверах, а также в местах массового отдыха южносахалинцев и гостей областной столицы.
А уже сейчас все желающие могут совершить виртуальную экскурсию и познакомиться с редкими видами деревьев нашего города в специальном разделе на сайте управления охраны окружающей среды администрации Южно-Сахалинска.
забивать гвозди, обвязывать ствол и ветви зеленого насаждения проволокой, веревкой,
скотчем и т.п., прикреплять информационные и рекламные щиты, электропровода, и пр.,
которые могут повредить зеленые насаждения.
А учитывая, что это краснокнижные растения. То это вообще тянет на более серьёзное правонарушение
вообще судя по всем потом скажу что это инициатива каких нибудь не добросовестных людей и надо их наказать )))