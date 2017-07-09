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Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка

Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка

10-летний мальчик умер в реанимации

В реанимационном отделении больницы 18 июля скончался десятилетний мальчик, пострадавший в ДТП при столкновении автомобиля и мопеда в Корсакове.

Напомним, 9 июля примерно в 15.30 в Корсакове в районе почтового отделения легковушка сбила подростков на мопеде. Тогда водитель с места преступления скрылся, но оставил достаточно улик, в том числе номер автомобиля. 

Через день виновник аварии пришел с повинной. 

Как стало известно astv.ru, в момент аварии на мопеде передвигались двое подростков. Один из них - 10-летний пассажир получил серьезные травмы. Его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Спасти мальчика врачам не удалось.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:26 +1
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Комментарии
Кристина
Написано сегодня, в 10:29
Нет слов...соболезнования родным и близким и сил пережить это горе и невосполнимую утрату.
Этого недочеловека надеюсь посадят.
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+12
Berta
Написано сегодня, в 10:29
Сейчас можно винить кого угодно, а мальчишку не вернуть.
Все в этой жизни можно исправить, кроме смерти
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+15
Elizabeth
Написано сегодня, в 10:30
Соболезнования родным и близким
. Какое горе родителям.
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+7
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 10:33
С..ка, через день пришел, чтобы не установили что был пьян в момент ДТП?
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+10
Raffel74
Написано сегодня, в 12:43
Balbes, Наличие алкоголя в крови определяется после употребления в течение 72 часов. Наркотичнских средств в течение 3 х месяцев
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0
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 13:17
Raffel74, Та ладно, в среднем 24 часа и от 0,5 водки ничего уже не остается, так что...
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0
KirrrA
Написано сегодня, в 10:35
Царствия Небесного тебе, малыш!
Соболезнования родным и близким
.
Родители, донесите своим чадам чтобы думали о своей безопасности!
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+6
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 10:37
Какая беда
Ужасная трагедия

Соболезнования родным и близким.
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+13
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 10:38
ублюдок
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 10:40 Отредактированно сегодня, в 10:40
Невосполнимая утрата для родных и близких, соболезную
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+11
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 10:41
Вот горе-беда
. Пусть тебе мягко будет там на облачке, малыш.
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+11
NARBLE
Написано сегодня, в 11:00
Дааа....


Соболезнования родным и близким
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+5
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 11:03
Соболезную родным и близким
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+6
fyyf
Написано сегодня, в 11:56
Водителя ни в коем случае не оправдываю, но вот очередная трагедия с детьми....потому что родители позволили сесть на мопед, страшно, что из-за безответственности взрослых страдают детки
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+2
k_hammer
Написано сегодня, в 12:13
fyyf, а то что водитель мопеда двигался по главной, а его переехали, тоже на родителей повесите? У вас наверно молоток виноват когда по пальцам попадает…?
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+2
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 12:32
fyyf, ну, а не позволили бы? Вы всегда в курсе, чем занимается ваш ребёнок на улице?
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+2
Online
DashaA Online
Написано сегодня, в 12:45
fyyf, не факт, что родители позволили! Родители могли быть на работе, лето, у ребёнка каникулы, невозможно всё проконтролировать. Так что не вините родителей по чём зря, им и так сейчас плохо.
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+2
Еще 6 комментариев
Online
Татьяна БЛ Online
Написано сегодня, в 12:17
Трагедия... соболезнования...
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+1
Online
DashaA Online
Написано сегодня, в 12:41
Какое горе!!! Всё сжалось в душе!
Соболезнования родителям, это невосполнимая утрата...
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0
KUK_12
Написано сегодня, в 12:51
Соболезнования родным.
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0
Vikusik
Написано сегодня, в 13:46
Водила урод,ното и родители подростков тоже не лучше,какого лешего купили подросткам без прав средства передвижения это во первых,а во вторых раз купили мопед,так почему экипировку не преобрели!!! Безответсвенность полнейшая со стороны родителей.
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0
Ярославчик
Написано сегодня, в 14:09
Господи, горе то какое...
Бедный мальчик...
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+2
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 15:10
н-да 10 лет всего-то. покатался называется на мопеде, а авария поначалу мне показалась пустяковой. ан нет
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0
lib
Написано сегодня, в 15:41
Согласна, по поводу родителей. Зачем ребёнка на мопед посадили, да ещё и без защитной экипировки.
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0
Андрей
Написано сегодня, в 15:51
А был бы это мотоциклист лет 20ти без прав - все бы орали в одно горло "хруст!был Лёха - стал лепёха!да че он ваще забыл на дороге,у него же прав нет!одним диби*ом меньше на дороге!"... Вот так и живем
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0
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