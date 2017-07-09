Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка

В реанимационном отделении больницы 18 июля скончался десятилетний мальчик, пострадавший в ДТП при столкновении автомобиля и мопеда в Корсакове.

Напомним, 9 июля примерно в 15.30 в Корсакове в районе почтового отделения легковушка сбила подростков на мопеде. Тогда водитель с места преступления скрылся, но оставил достаточно улик, в том числе номер автомобиля.

Через день виновник аварии пришел с повинной.

Как стало известно astv.ru, в момент аварии на мопеде передвигались двое подростков. Один из них - 10-летний пассажир получил серьезные травмы. Его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Спасти мальчика врачам не удалось.