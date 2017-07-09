Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
10-летний мальчик умер в реанимации
В реанимационном отделении больницы 18 июля скончался десятилетний мальчик, пострадавший в ДТП при столкновении автомобиля и мопеда в Корсакове.
Напомним, 9 июля примерно в 15.30 в Корсакове в районе почтового отделения легковушка сбила подростков на мопеде. Тогда водитель с места преступления скрылся, но оставил достаточно улик, в том числе номер автомобиля.
Через день виновник аварии пришел с повинной.
Как стало известно astv.ru, в момент аварии на мопеде передвигались двое подростков. Один из них - 10-летний пассажир получил серьезные травмы. Его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Спасти мальчика врачам не удалось.
Этого недочеловека надеюсь посадят.
Все в этой жизни можно исправить, кроме смерти
Соболезнования родным и близким
Родители, донесите своим чадам чтобы думали о своей безопасности!
Соболезнования родным и близким.
Соболезнования родным и близким
Бедный мальчик...