В Поронайске начался суд над приставом, укравшей 40 тысяч рублей

Она присвоила штраф, который заплатила компания

Поронайская прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего судебного пристава-исполнителя, сообщает пресс-служба ведомства. Пристава обвиняют по ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог), и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения).

Установлено, что обвиняемая внесла в документы строгой финансовой отчетности недостоверные сведения о получении 40 тыс рублей в счет оплаты административного штрафа от юридического лица, а деньги присвоила.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая признала вину.

За совершение преступлений бывшему должностному лицу грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до шести лет.