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В Поронайске начался суд над приставом, укравшей 40 тысяч рублей

В Поронайске начался суд над приставом, укравшей 40 тысяч рублей

Она присвоила штраф, который заплатила компания

Поронайская прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего судебного пристава-исполнителя, сообщает пресс-служба ведомства. Пристава обвиняют по ч.1 ст.292 УК РФ  (служебный подлог), и  ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения).

Установлено, что обвиняемая внесла в документы строгой финансовой отчетности недостоверные сведения о получении 40 тыс рублей в счет оплаты административного штрафа от юридического лица, а деньги присвоила.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая признала вину.

За совершение преступлений бывшему должностному лицу грозит  наказание вплоть до лишения свободы сроком до шести лет.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:41 +2
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Комментарии
lakostochka
Написано сегодня, в 11:02
Не воруй мало - посадят!!!!! Вон тех, кто МФЦ на несколько млн.обчистил и то пять лет посадили!!!!
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:36
lakostochka, на несколько - это вы скромно. На 37!
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0
KirrrA
Написано сегодня, в 11:14
Я в шоке!!! На сколько же у нас "слуги" продажные! 40 тыщ???
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0
Matso
Написано сегодня, в 11:58
KirrrA, их тоже понять можно, не на зарплату же им жить)))
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:37
Matso, с чего бы это понимать? почему я, живущая на зарплату, должна понимать того, кто не хочет жить на зарплату и тырит деньги?
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0
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