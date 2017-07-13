В Южно-Сахалинске на Компроспекте завершился ремонт теплотрассы

В рамках подготовки сетей теплоснабжения к новому отопительному сезону трубы перекладывают на пешеходных зонах по Коммунистическому проспекту. от пл. Славы до поворота в парк, а также по ул. Комсомольской на участке от Сахалинской до Коммунистического проспекта.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, работы по капитальному ремонту участка теплотрассы по Компроспекту завершены. Специалисты подрядной организации в кратчайший срок, за три недели, заменили 800 метров тепловых сетей, построили две тепловые камеры. На данный момент ведутся работы по обратной засыпке грунта, установке плит перекрытий и люков, укладке брусчатки. Восстановлено 30% нарушенного благоустройства. Завершить работы планируют к 1 августа. В связи с тем что администрация Южно-Сахалинска планирует в следующем году приступить к капитальному ремонту Коммунистического пр., при восстановлении тротуаров будет использоваться прежняя брусчатка. Перед началом работ она была аккуратно демонтирована.

Напомним, в этом году планировалось провести замену водопровода, проходящего под Компроспектом. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, решено совместить эти работы с капитальным ремонтом проспекта и выполнить все благоустройство за один строительный сезон. Для этого управлением капитального строительства готовится аукционно-техническая документация для выполнения инженерно-изыскательских и проектных работ по капитальному ремонту Компроспекта от пл. Славы до ул. Вокзальной. Предстоит полная перекладка сетей, проходящих под дорогой, в том числе замена водопровода, обустройство ливневой канализации и на перспективу отдельного канала для кабельных линий. Будет выполнен ремонт тротуаров, проезжей части с расширением дорожного полотна, установка уличного освещения, озеленение и благоустройство с установкой малых архитектурных форм.

Продолжаются работы по ул. Комсомольской от Сахалинской до Коммунистического проспекта. Здесь прокладывают новый участок теплотрассы общей протяженностью 360 м. На сегодняшний день выполнено уже 70% от общего объема работ. Реконструкцию участка теплотрассы должны завершить к началу августа, восстановление нарушенного благоустройства - до конца августа. На этом участке Комсомольской на 2018 год запланировано провести комплексное благоустройство. Проект будет готов зимой, чтобы весной уже определить подрядчика, который выполнит работы. Будет предусмотрен ремонт тротуаров, бордюров и проезжей части.