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Водитель, сбивший подростка-мопедиста в Корсакове, пришел в полицию с повинной

Водитель, сбивший подростка-мопедиста в Корсакове, пришел в полицию с повинной

Дело передано в следственные органы

Водитель легковой "Тойоты", который 9 июля, примерно в 15.30 в Корсакове в районе почтового отделения сбил подростка на мопеде, пришел в полицию с повинной.

Тогда,  напомним, водитель с места преступления скрылся. Впрочем, он оставил достаточно улик, в том числе номер автомобиля. 

Через день виновник аварии пришел с повинной. Дело передано в следственные органы, так как подросток-мопедист получил серьезные травмы. По некоторым данным у него перелом основания черепа. 

Ранее виновник ДТП проявил себя, как дисциплинированный водитель. Серьезных нарушений ПДД за ним не числится. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:44 +1
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Комментарии
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 11:45
Протрезвел хоть?
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+8
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 11:53
S.T.A.L.K.E.R.,
Не факт.
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+1
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 11:52
что то без обуви парень, думал на смерть сбил. хорошо что хоть выжил .
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+4
Online
Page85 Online
Написано сегодня, в 11:54
его что за эти дни так и не вычислили, что он успел сам прийти?
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+11
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 12:02
Page85, выходные были у полиции
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+7
Online
Page85 Online
Написано сегодня, в 12:04
Vitaliy Borodin, аааааа, точно
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+6
АлинКо
Написано сегодня, в 12:25
Page85, я тоже об этом подумала, его должны были в тот же день приволочь
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+7
KsuKsu
Написано сегодня, в 12:02
Что-то парнишка на фото совсем маленький, кто ему позволил мопед? Родителей тоже наказать
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+16
Abbatissa
Написано сегодня, в 12:24
Я удивляюсь беспечности родителей. Мопед купили, а ребёнок без шлема, наколенников и пр. Или сэкономили, или не научили ТБ.
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+17
Nato4ka
Написано сегодня, в 12:55
Abbatissa, может и куплена была амуниция, а ребенок проигнорировал средства безопасности. Бывает и так.
Ответить
+3
Abbatissa
Написано сегодня, в 15:10
Nato4ka, Вам приходилось хоть раз видеть мальчика на мопеде хотя бы в шлеме?. Я-нет. Если кто видел поставьте 5, кто не видел - 0
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+5
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:36
Abbatissa, я хотела поставить 5... Ставлю. Один раз - видимо, пацан у бабушки гостил, а с ней не забалуешь
хорошо, тулупчик не нацепила
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+3
katenok1183
Написано сегодня, в 12:30
Ога,протрезвел,проспался и пришел
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+1
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 13:01
Маленький детка!
Дай Бог ему здоровья!
Ответить
+6
Товарищ Сергей
Написано сегодня, в 13:09
Ну хоть сам пришел
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+3
Jim
Написано сегодня, в 13:32
Что вы так напали на него.уехал испугался естественно тоже своеобразный шок.был бы он последним чмырем то не пришел бы в полицию.а так осознал что виноват.И некто незнает как бы поступил в той ситуации будь на его месте.Ребенку скорейшего выздоравления
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+2
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано сегодня, в 13:49
Jim, ... не потерял номер не пришёл бы!Пока он осозновал ,что виноват дитё могло бы погибнуть!
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+5
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:16
Jim, Гос. номер оставил как визитку, понял что в любом варианте вычеслят, проконсультировался само собой, остатки выветрил. И пошел здаватся ИХМО. Наверняка имеет место работы близко к силовым структурам. Может и ошибаюсь, но судя по маневрам.
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+4
АлинКо
Написано сегодня, в 14:42
Vladiksakh65, и я, и я, и я того же мнения
Ответить
+2
Кристина
Написано сегодня, в 13:47
Кто нибудь знает как ребенок?
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+5
anonim81
Написано сегодня, в 16:51
Кристина, Мальчику 11 лет. Сейчас в тяжолом состоянии. Прогнозы врачей не утешительные. Мопед на котором они ехали принадлежит второму пацану.
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+1
Кристина
Написано сегодня, в 17:18
anonim81, е мае, беда..:((( здоровья мальчику!
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+4
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:18
За совесть не в жизнь не поверю. Варианты посчитал, пошел как легче, и меньше наказание.
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+7
Online
Alenushka Online
Написано сегодня, в 15:50
Vladiksakh65, вы 100% правы!
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+5
Online
Сергей Сергеевич Online
Написано сегодня, в 16:45
Vladiksakh65, да конечно... какая совесть, всё просчитано... Извините, был шокирован, трезв... приехал домой, сердце схватило... вот отошёл и сразу к вам... Вот у меня и грамоты и характеристика...
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+3
trdsport65
Написано сегодня, в 15:51
а зачем сразу свалил с места происшествия? видимо бухой был, раз сбежал как трус и даже не помог ребенку
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+2
Vikusik
Написано сегодня, в 17:14
Реально мальчики судя по разговорам 10 лет. Какого лешего вы ему мопед покупаете!?
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0
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:40
Явился, не запылился....
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