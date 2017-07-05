Водитель, сбивший подростка-мопедиста в Корсакове, пришел в полицию с повинной

Водитель легковой "Тойоты", который 9 июля, примерно в 15.30 в Корсакове в районе почтового отделения сбил подростка на мопеде, пришел в полицию с повинной.

Тогда, напомним, водитель с места преступления скрылся. Впрочем, он оставил достаточно улик, в том числе номер автомобиля.

Через день виновник аварии пришел с повинной. Дело передано в следственные органы, так как подросток-мопедист получил серьезные травмы. По некоторым данным у него перелом основания черепа.

Ранее виновник ДТП проявил себя, как дисциплинированный водитель. Серьезных нарушений ПДД за ним не числится.