новости
новости
Регистрация
Трал вылетел в кювет в Южно-Сахалинске
фото очевидцев

Трал вылетел в кювет в Южно-Сахалинске

Водитель покинул место ДТП

ДТП произошло сегодня, 19 июля утром на улице Ленина между Луговым и Новоалександровском (планировочные районы Южно-Сахалинска).

Трал, двигавшийся по дороге с севера на юг, вылетел с проезжей части в кювет. 

Водителя на месте происшествия не обнаружили ни очевидцы, ни приехавшие сотрудники ГИБДД.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.

 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:03 +4
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Южно-Сахалинск
Популярное на ASTV
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
Врачи не смогли спасти пострадавшего в ДТП в Корсакове ребенка
В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
В Северо-Курильске объявлена тревога цунами
Трое суток провели в открытом море четверо сахалинцев
Трое суток провели в открытом море четверо сахалинцев

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:23
Ответить
+4
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 09:31
Парковка на дороге народу не нравиться,на обочине не нравиться,но здесь то чем он не угодил???
Вроде не кому не мешает!
Ответить
+6
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 09:38
S.T.A.L.K.E.R., Как не мешает, пешеходный переход перекрыл, вредитель.
Ответить
+3
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 09:41
Ехал-устал -прилёг
Ответить
+1
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 10:10
Фееричная парковка)))) Наверное, бывший сотрудник ГИБДД: по привычке в кустах спрятался
Ответить
+3
Online
Nord Online
Написано сегодня, в 10:23
Летел летел и улетел. Летайте рейсами транспортной компании "Name".
Ответить
0
Online
samaya_555 Online
Написано сегодня, в 10:41
Гагарин долетался...
Ответить
+1
Online
Tatyana Online
Написано сегодня, в 10:52
Наверно с юга на север.
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Футболисты «Сахалина» сразились с объединенной командой «Сахалина-М» и ФК «Ноглики»
Футболисты «Сахалина» сразились с объединенной командой «Сахалина-М» и ФК «Ноглики»
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
На Сахалине двое мужчин похитили и пытали земляка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru