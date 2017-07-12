фото очевидцев
Трал вылетел в кювет в Южно-Сахалинске
Водитель покинул место ДТП
ДТП произошло сегодня, 19 июля утром на улице Ленина между Луговым и Новоалександровском (планировочные районы Южно-Сахалинска).
Трал, двигавшийся по дороге с севера на юг, вылетел с проезжей части в кювет.
Водителя на месте происшествия не обнаружили ни очевидцы, ни приехавшие сотрудники ГИБДД.
При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.
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Комментарии
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TROL Online
Написано сегодня, в 09:23
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+4
S.T.A.L.K.E.R.
Написано сегодня, в 09:31
Парковка на дороге народу не нравиться,на обочине не нравиться,но здесь то чем он не угодил???
Вроде не кому не мешает!
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+6
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Balbes Online
Написано сегодня, в 09:38
S.T.A.L.K.E.R., Как не мешает, пешеходный переход перекрыл, вредитель.
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+3
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 09:41
Ехал-устал -прилёг
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+1
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 10:10
Фееричная парковка)))) Наверное, бывший сотрудник ГИБДД: по привычке в кустах спрятался
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+3
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Nord Online
Написано сегодня, в 10:23
Летел летел и улетел. Летайте рейсами транспортной компании "Name".
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0
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samaya_555 Online
Написано сегодня, в 10:41
Гагарин долетался...
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+1
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Tatyana Online
Написано сегодня, в 10:52
Наверно с юга на север.
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