Трал вылетел в кювет в Южно-Сахалинске

фото очевидцев

ДТП произошло сегодня, 19 июля утром на улице Ленина между Луговым и Новоалександровском (планировочные районы Южно-Сахалинска).

Трал, двигавшийся по дороге с севера на юг, вылетел с проезжей части в кювет.

Водителя на месте происшествия не обнаружили ни очевидцы, ни приехавшие сотрудники ГИБДД.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена.